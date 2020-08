Hôm nay (11/8): Hơn 500 giáo viên chính thức bắt đầu công tác chấm thi tại Hà Nội

Theo thông tin mới nhất từ Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội, toàn thành phố đã nhận được bài thi của gần 79.000 thí sinh THPT tại tất cả 143 điểm thi tại điểm tập trung một cách an toàn - bảo mật và có sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an. Bước đầu thực hiện công tác chấm thi, ban làm phách đã thực hiện làm phách đối với tất cả các bài thi.



Điểm khác so với các kỳ thi THPT Quốc gia trước đây

Chính thức chấm thi THPT Quốc gia 2020 từ ngày 11/8 (Ảnh minh họa)



Với trách nhiệm lớn với bài thi của khoảng 79,000 thí sinh trên địa bàn thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo đã huy động hơn 500 giáo viên giỏi ở các trường THPT toàn thành phố tham gia vào công tác chấm thi

Khu vực chấm thi của thành phố Hà Nội đã được kiểm tra và bảo đảm các điều kiện an ninh, an toàn, có đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy và có công an bảo vệ liên tục 24h/ngày. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu ban chấm thi duy trì nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, cán bộ chấm thi phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt hằng ngày. Theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ hoàn thành công tác chấm thi chậm nhất vào ngày 26-8-2020.