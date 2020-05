Hôm nay chuyển phi công người Anh sang BV Chợ Rẫy, đã có đề nghị tài trợ chuyển bệnh nhân về nước

Khi phổi có dấu hiệu hồi phục, có thể tiếp nhận được oxy từ máy thở, các thông số ECMO sẽ được giảm rồi ngưng hẳn. Việc tập cho phổi hoạt động trở lại sẽ gia tăng sự hồi phục của phổi theo thời gian.



Hiện bệnh nhân nằm yên, an thần, thỉnh thoảng có kích thích nhẹ, đồng tử hai bên đều 2 mm. Chức năng phổi của bệnh nhân cải thiện, thể tích khí lưu thông cải thiện tốt.



Kết quả siêu âm tim cho thấy tim co bóp tốt, dịch màng ngoài tim lớp mỏng. Bệnh nhân tiếp tục điều trị kháng sinh, kháng nấm, lọc máu, hỗ trợ thở máy, mở khí quản, can thiệp ECMO ngày thứ 46.



Bệnh nhân được chuyển sang BV Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị nội khoa, hồi sức nhằm chuẩn bị cho quá trình ghép phổi.



Theo hội đồng chuyên môn, bệnh nhân có chỉ định ghép phổi nhưng có thể thận cũng cần phải thay. Dù vậy vẫn ưu tiên tìm nguồn hiến phổi từ người cho chết não để ghép phổi cho bệnh nhân trước.



Công ty bảo hiểm đang "nghiên cứu" về chi phí điều trị

Cũng trong sáng 22/5, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), thông báo: "Đại diện một hệ thống phòng khám nước ngoài ở Hà Nội có liên lạc với chúng tôi và đề nghị sẽ tài trợ để chuyển bệnh nhân về Anh".

Ông Lương Ngọc Khuê phát biểu tại cuộc gặp với báo chí về tình trạng bệnh nhân 91. Ảnh: TTO



Trước đó, chiều 21/5, Bộ Y tế cho biết có xem xét đến phương án chuyển bệnh nhân về nước. Tuy nhiên, với tình trạng rất nặng như hiện nay sự sống của bệnh nhân phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO, không thể di chuyển xa như vậy. Việc chuyển bệnh nhân về nước chỉ tính đến khi sức khỏe bệnh nhân đủ điều kiện.



Hơn 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ, chi phí điều trị cho phi công người Anh đã lên tới 3 tỉ đồng. TS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, cho biết: “Toàn bộ chi phí do bệnh viện tạm ứng tiền chi trả. Bệnh viện đang chờ phản hồi từ các công ty bảo hiểm và Đại sứ quán Anh về vấn đề chi trả chi phí điều trị cho bệnh nhân. Nếu không được, Bộ Y tế sẽ huy động từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp cùng chung tay đồng hành".



Bệnh viện đã liên hệ với công ty bảo hiểm của bệnh nhân. Tuy nhiên, phía công ty bảo hiểm thông tin "đang nghiên cứu". Hiện công ty này cho biết ký hợp đồng với bệnh nhân đến hết 1/6.



Cơ quan chức năng Anh phối hợp với Bộ Y tế nhưng chưa tìm được người thân của bệnh nhân. Hiện mới chỉ liên hệ được với một người cô, một số thông tin cho rằng nam phi công là trẻ mồ côi, hiện độc thân.



Các chuyên gia hội chẩn trực tuyến về BN91 - nam phi công người Anh chiều 19/5. Video: VNEWS