Hôm nay nhiệt độ Hà Nội có thể vượt ngưỡng 39 độ C, tia UV cảnh báo ở mức 8 - 10

Theo Trung tâm Dự báo khí tường Thủy văn Quốc gia , hôm nay, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt khoảng 36 – 39 độ C. Nhiệt độ trên 35 độ C sẽ kéo dài từ 10 – 18h.

Theo dự báo, ở Hà Nội hôm nay nắng nóng gay gắt, nền nhiệt phổ biến từ 37 – 39 độ C. Khi mặt trời đứng bóng, nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 39 độ C.

Cảnh báo tia tử ngoại ở Hà Nội và Đà Nẵng hôm nay có giá trị từ 8 – 10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây nguy hiểm cho da khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Chính vì thế, người dân nên hạn chế ra ngoài vào thời điểm từ 10 – 16h.

Ảnh minh họa

Lúc 7h sáng, nhiệt độ tại Hà Nội là 31 độ C, được đánh giá là một trong những khu vực nắng nóng nhất cả nước trong khung giờ này. Từ 10h trở đi, nhiệt độ tăng lên và chạm ngưỡng 39 độ C vào lúc 15h. Với mức nhiệt này, người dân cảm nhận được sức nóng từ 43 – 44 độ C khi di chuyển ngoài đường.

Cơ quan khí tượng thủy văn cũng cảnh báo, đượt nắng nóng này còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Riêng khu vực Bắc Bộ nắng nóng có thể kéo dài đến ngày 13/6.

Theo biểu đồ nhiệt độ trong vòng 10 ngày của cơ quan khí tượng, nắng nóng 39 độ C sẽ chỉ xuất hiện tại Bắc Bộ đến hết hôm nay. Từ ngày 10/6, nhiệt độ giảm xuống ở mức 36-38 độ C, chưa thể chạm ngưỡng nắng nóng đặc biệt gay gắt nhưng vẫn là mức nhiệt cao.

Đến ngày 14/6, khu vực có khả năng xuất hiện mưa dông diện rộng khiến nền nhiệt dịu đi nhanh chóng, chỉ còn 31-33 độ C. Tuy nhiên, mưa dông sau thời điểm nắng nóng kéo dài có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh.

Trong khi đó, Nam Bộ lại có nền nhiệt dễ chịu hơn với trạng thái chủ đạo là mưa dông. Nhiều khu vực ở Tây Nguyên và Nam Bộ đã chấm dứt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ở mức 31 đến 34 độ C.

Tại TP Hồ Chí Minh, nhiệt độ phổ biến từ 32 – 34 độ C. Khu vực này được dự báo có mưa dông từ ngày 10/6 và kéo dài đến hết tuần.

Your browser does not support HTML5 video.

Tia UV nguy hiểm thế nào?

Theo Nga Đỗ/SKCĐ