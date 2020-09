Hơn 100 ứng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc bị chính phủ Ấn Độ cấm cửa trong đó có PUBG và Liên Quân

Hôm qua, Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin của Ấn Độ cho biết đã nhận khiếu nại về việc các ứng dụng và game của Trung Quốc về việc "Lét lút ăn cắt truyền dữ liệu của người dùng về máy chủ đặt ngoài Ấn Độ một cách trái phép".

Cơ quan này cho biết việc cấm các ứng dụng nhằm "bảo vệ quyền lợi của người dùng thiết bị di động và Internet tại Ấn Độ".

118 ứng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc vừa bị Ấn Độ cấm cửa là những cái tên đáng chú ý như: PUBG Mobile, PUBG Mobile Lite, Liên Quân Mobile, Rules of Survival, một số ứng dụng như Alipay, Baidu và 2 công cụ mạng riêng ảo (VPN) dùng để truy cập TikTok.

PUBG Mobile là một trong những game hot nhất của Trung Quốc bị chính phủ Ấn Độ cấm cửa

Vào hôm 29/6 vừa qua, chính quyền Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm 59 ứng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc trong đó có Tiktok và Wechat với lý do "đảm bảo an ninh quốc gia".

Trước đó, mối quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc đang gặp căng thẳng sau cuộc đụng độ ở biên giới 2 nước. Tại thị trường Ấn Độ, làn sóng hải đối Trung Quốc và các sản phẩm của quốc gia này đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân nơi đây.

2 ứng dụng của Trung Quốc bị cấm tại Ấn Độ là TikTok và PUBG Mobile đều có lượng người dùng rất lớn. Theo thống kê của trang Sensor Tower Tiktok có hơn 100 triệu lượt người tải về còn PUBG Mobile đạt hơn 175 triệu lượt tải ở Ấn Độ, chiếm 24 % toàn thế giới, một con số không hề nhỏ.

Ấn Độ cấm thêm 118 ứng dụng của Trung Quốc

