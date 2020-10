Nhân chứng kể lại phút giây kinh hoàng vụ sạt lở khiến hơn 20 cán bộ chiến sỹ sư đoàn 337 bị vùi lấp

8h 45 phút sáng ngày 18/10, tiếng núi lở tạo ra những âm thanh hết sức kinh hoàng trên dày núi phía sau Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337. Đất đá trên đồi đổ sập xuống đường, vùi lấp nhiều dãy nhà hậu cần và nhà để xe của Đoàn kinh tế Quốc phòng. Hiện các máy móc và nhiều phương tiện đang tiến hành khẩn trương san gạt và tìm kiếm người mất tích.

Khu doanh trại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng sư đoàn 337

Hiện trường vụ sạt lở ở khu nhà của Đoàn Kinh tế Quốc phòng sư đoàn 337

Đất đá trên đồi sạt lở xuống tạo ra một cảnh tượng hết sức kinh hoàng

Theo người dân địa phương, vào rạng sáng ngày 18/10, họ đã nghe thấy những tiếng nổ lớn, sau đó là tiếng đất đá đổ rầm rầm từ trên cao xuống, đè lên một số khu nhà của Đoàn Kinh tế Quốc phòng sư đoàn 337.

Ông Hồ Văn Trú, 48 tuổi, thôn Cợp (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa) ở đối diện doanh trại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng sư đoàn 337, kể về vụ sạt lở: "Vụ nổ chia thành 2 đợt, một đợt nổ to, một đợt nhỏ hơn, nghe thấy tiếng nổ tôi dậy ngay, thấy cả doanh trại đối diện bị sập hết sức kinh hoàng, không biết có ai bị thiệt mạng hay không."

Theo Phương Hoa/SKCĐ