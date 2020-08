Hơn 3.100 người phải sơ tán trong vụ cháy rừng dữ dội tại Tây Ban Nha, thiêu rụi 10.000 ha rừng

Ngày 30/8, Theo hãng thông tấn AP, giới chức Tây Ban Nha cho biết, trận cháy rừng ngoài tầm kiểm soát đang diễn ra tại ở vùng Andalusia, miền nam Tây Ban Nha, thiêu rụi hoàn toàn 10.000ha rừng và buộc hơn 3.100 người phải sơ tán.

Theo thông tin được biết, ngọn lửa bùng phát hôm 27/8 tại vùng núi gần thị trấn Almonaster la Real, cách Seville 120 km về phía tây bắc. Có tới 16 trực thăng và 8 máy bay được huy động để hỗ trợ hơn 500 người dập hỏa hoạn, bao gồm cả lính cứu hỏa và nhân viên cấp cứu quân đội làm việc suốt ngày đêm để dập tắt đám cháy.

Cháy rừng tại Tây Ban Nha khiến 3.100 người phảu sơ tán

Juan Sanchez, đại diện sở cứu hỏa Andalusia, cho biết: “Rất khó để nói khi nào đám cháy rừng sẽ được kiểm soát, vì điều kiện thời tiết đóng vai trò quan trọng".

Sức gió giảm khiến cho quá trình dập đám cháy rừng ở Tây Ban Nha diễn ra khả quan hơn, nhưng giới chức trách dự kiến ngọn lửa có thể sẽ tiếp tục bùng trở lại do những đợt gió mạnh sắp tới. Địa hình hiểm trở cũng là yếu tố gây cản trở không nhỏ tới việc dập tắt đám cháy của lực lượng chức năng.

Ngày 29/8, đã có hơn 70 người phải sơ tán vì đám cháy rừng ở Mula, một thị trấn nhỏ ở vùng Murcia, đông nam Tây Ban Nha. Ngoài ra, lực lượng cứu hỏa cũng đang cố gắng dập tắt 2 đám cháy rừng ở khu vực phía tây của Extremadura.

Trước đó vào giữa tháng 8, Mỹ cũng từng ghi nhận xảy ra hàng chục đám cháy rừng lịch sử tại bang California, thiêu rụi 17.000 hecta rừng tại Khu bảo tồn quốc gia Mojave và khiến ít nhất 8.000 người phải sơ tán. Bầu trời mù mịt khói bao trùm hàng triệu cư dân ở bang California. Tại thung lũng Chết, phía đông bang California mức nhiệt độ cao nhất đã lên tới 54 độ C.

Cháy rừng thiêu rụi ôtô ở Vacaville, bang California hôm 19/8

23 đám cháy lớn và hơn 300 đám cháy nhỏ được ghi nhận vào ngày 19/8 trên khắp bang California. Khu vực vịnh San Francisco ghi nhận 15 đám cháy, trong đó hầu hết vượt tầm kiểm soát và thiêu rụi nhiều diện tích rừng. Hàng nghìn cư dân được yêu cầu sơ tán khỏi đây.

Tính đến ngày 30/8, lực lượng cứu hỏa California dập tắt được khoảng 56% diện tích đám cháy lớn. Đám cháy này đã thiêu rụi hơn 375.000 ha rừng tại ở phía Bắc bang California.

Hỏa hoạn cũng đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, phá hủy gần 2.500 căn nhà và nhiều công trình khác nhau đồng thời làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng không khí tại địa phương, gây ảnh hưởng đến Sức Khỏe của người dân.

Cháy rừng tại California

