Rủ đồng bọn đi hỗn chiến giữa đêm khuya do mâu thuẫn thách đố trên facebook

Theo nguồn tin từ Báo Công an nhân dân, do mâu thuẫn thách đố nhau trên mạng xã hội , tối 1/9, nhóm thanh niên ở Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi ) đã huy động hơn 30 người ở huyện Mộ Đức, Tư Nghĩa và Tp Quảng Ngãi mang theo nhiều hung khí là dao phóng lợn, dao, mã tấu,… điều khiển hàng chục mô tô kéo lên xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành.

Tại đây, nhóm này ập vào chém nhiều thanh niên đang ngồi nhậu khiến họ bị thương. Chưa dừng lại, băng nhóm này còn chặn xe, chém 2 thanh niên khác bị thương.

Phát hiện sự việc, cơ quan Công an đã vào cuộc điều tra, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan. Tại trụ sở Công an, Bùi Tá Anh (ngụ huyện Mộ Đức) khai: "Đối tượng Phát lên facebook thách đố với tụi em nhiều lần hẹn đến xã Hành Thịnh chém nhau. Vì thế nhóm bạn em tập hợp lại nhóm ở huyện Tư Nghĩa và TP Quảng Ngãi mang theo hung khí kéo lên chém nhóm nó".

Các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến

Trong thời gian này, Công an TP Quảng Ngãi đã khởi tố 72 đối tượng thanh thiếu niên về hành vi tụ tập, dùng hung khí thanh toán lẫn nhau trên cầu Thạch Bích vào đêm 21, rạng sáng ngày 22/4 gây hoang mang dư luận.

Trước đó, Công an huyện Tư Nghĩa đã kịp thời ngăn chặn 2 băng nhóm (trên 40 người) sử dụng xe mô tô cùng hung khí đánh nhau ở thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa. Tại hiện trường thu giữ 14 dao phóng lợn tự chế, 3 mã tấu, 5 lít xăng và 24 vỏ chai bia (dùng để làm bom xăng). Nguyên nhân hỗn chiến cũng do mâu thuẫn trên facebook.

Vào đầu tháng 9/2020, Công an xã Ea Hiu (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) cũng thụ lý vụ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí giải quyết mâu thuẫn.

Cụ thể, chiều 9/9, lực lượng Công an xã Ea Hiu nhận được tin báo nên đã phối hợp kịp thời với Ban chỉ huy Quân sự xã để ngăn chặn 2 nhóm thiếu niên mang theo hung khí để chuẩn bị hỗn chiến trước cổng Trường THCS Ea Hiu (buôn Roang Đơng, xã Ea Hiu).

Tại đây, Công an đã đưa 7 đối tượng về trụ sở làm việc. Đồng thời thu giữ 2 mã tấu, 1 gậy sắt ba khúc cùng nhiều đạn bi, ná cao su mà 2 nhóm trên chuẩn bị đánh nhau. Được biết, nhóm thanh thiếu niên này có tuổi đời từ 14 đến 17 tuổi.

