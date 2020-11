Hỗn chiến ở Kiên Giang khiến người đàn ông 32 tuổi bị đâm tử vong sau khi cố lao vào can ngăn

Ngày 26/11, Công an tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với Công an huyện Phú Quốc để điều tra truy bắt đối tượng đã đâm chết anh T.V.L. (32 tuổi, trú tại xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 25/11, tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương đã xảy ra một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm người.





Lực lượng chức năng đang tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng

Thấy hai nhóm thanh niên xô xát, ẩu đả, anh L. đã cùng những người khác đã xông vào can ngăn. Không may trong lúc giằng co, anh L. đã bị một đối tượng đâm trọng thương.

Ngay sau đó nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y thế huyện Phú Quốc. Tuy nhiên do vết thương quá nghiêm trọng nên anh L. đã tử vong

ANh L. bị đâm trong thương dẫn đến tử vong

Thi thể của nạn nhân hiện đã đang được lưu giữ tại Trung tâm Y tế huyện Phú Quốc để cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, sau đó mới bàn giao lại cho gia đình để lo hậu sự.

Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, nghi can đi cùng với một nhóm người hiện đang sinh sống tại ấp Cây Thông Trong thuộc xã Cửa Dương, Phú Quốc, Kiên Giang.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

