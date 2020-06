Hỗn chiến trong cơ sở cai nghiện khiến 12 người bị thương, 17 người bỏ trốn

Theo tin tức Pháp luật TP Hồ Chí Minh, ngày 6/6, Công an tỉnh Tiền Giang nhận được tin báo, một cơ sở cai nghiện trên địa bàn xảy ra vụ xô xát giữa các học viên.

Cụ thể, khoảng 13h40 ngày 6/6, toàn bộ học viên khu A của cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang được phân công lao động trị liệu tại khu vực cổng chính đã bị học viên của khu B rủ nhau đến đánh.

Nhóm học viên của khu B đã phá hàng rào kẽm gai, lấy đi tất cả vật dụng có tại khu vực cổng chính ném học viên của khu A đang lao động ở bên ngoài. Tiếp đó, học viên khu B phá cổng chính tiến ra ngoài để đánh học viên khu A.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Công an huyện Châu Thành cùng các cơ quan chức năng liên quan đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Qua điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang xác định, nguyên nhân vụ ẩu đả xuất phát từ mâu thuẫn giữa khu A và khu B. Sự việc xảy ra tại cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang ở xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang.



Được biết, cơ sở cai nghiện này hiện đang quản lý, điều trị bệnh, dạy nghề cho hàng trăm học viên.

Cũng tại trại cai nghiện này, trước đó vào khoảng 10h30 ngày 6/2/2020 cũng xảy ra vụ học viên trốn khỏi trại cai nghiện. Khi đó, lợi dụng giờ chuyển cơm từ khu C sang khu B, hàng chục học viên trong cơ sở cai nghiện bất ngờ xô ngã nhân viên chuyển cơm và trực cổng rồi la hét, tràn ra khỏi cổng trại.

Lực lượng bảo vệ trong cơ sở cia nghiện đã cố gắng ngăn cản nhưng không thành. Nhóm học viên bỏ trốn theo đường dân sinh cạnh công trình đang thi công mở rộng về hướng huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, có tất cả 31 học viên đang cai nghiện bỏ trốn. Trong đó có 26 người trong tỉnh Tiền Giag và 5 học viên khác ở tỉnh ngoài như Long An, Cần Thơ, Cà Mau.

Hàng trăm đối tượng trốn trại cai nghiện hò hét trên đường quốc lộ