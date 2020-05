Xúc động hôn lễ đặc biệt của anh chiến sĩ biên phòng và cô giáo mầm non sau mùa dịch

Tình cờ gặp nhau dưới cơn mưa rào mùa hạ cách đây 3 năm, khi đó cô gái mầm non Sần Hải Yến (sinh năm 1993, Lào Cai) đã mạnh dạn giúp đỡ chiến sĩ biên phòng Triệu Văn Hùng (sinh năm 1988, Phú Thọ), thậm chí còn đưa anh về nhà, cho mượn đồ của bố để thay.



Ướt sũng dưới cơn mưa to, xe lại chết máy, cứ như định mệnh khi Yến xuất hiện, Hùng liền "cảm nắng" đi theo cô về nhà, để rồi hôm sau quay lại trả áo mưa, anh đã không quên xin số điện thoại và tình yêu tự nhiên, bình dị cứ thế bắt đầu.

Thế nhưng, gần 3 năm quen nhau cả 2 chủ yếu gửi tình cảm qua những lá thư kèm theo sự nhớ nhung da diết. Đáng lẽ, hôn lễ của cặp đôi được ấn định vào 28/4 vừa rồi, nhưng dịch COVID-19 đã khiến tất cả mọi thứ phải hoãn lại.



Thượng úy Hùng cùng đồng đội ở đồn biên phòng Y Tý nhận nhiệm vụ chốt chặn đường mòn biên giới nhằm ngăn người xuất nhập cảnh trái phép, lúc nào cũng phải trực tại đơn vị. Vì nhiệm vụ chống dịch, anh quyết định lùi lại đám cưới, năm nay chưa tổ chức được thì sang năm, năm sau nữa kết hôn cũng không muộn.

Về quyết định này của mình, anh cảm thấy có lỗi với vợ tương lai khi liên tục phải chờ đợi dù tuổi xuân con gái chỉ có hạn. Hùng nhớ lại: "Tôi cảm thấy rất có lỗi với hậu phương bởi những công việc và trách nhiệm vốn dĩ của người đàn ông nhưng lại đè gánh nặng lên phụ nữ. Mỗi lần gọi điện cho Yến tôi đều tự hứa với lòng sẽ dành cho cô ấy một đám cưới thật trọn vẹn".

Cũng may, dù ngoại hình mong manh nhỏ bé nhưng Yến rất nghị lực, cô thấu hiểu cho hoàn cảnh của anh, cố gạt đi nỗi buồn cá nhân để động viên anh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cũng tại đây, cặp đôi đã được tổ chức một bữa tiệc cưới ấm cúng trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè. Sau khi đã trao nhau nhẫn cưới cùng nụ hôn ngọn ngào, anh Hùng xúc động: "Từ hôm nay, em đã chính thức là vợ anh rồi. Chỉ mong sao chúng ta luôn bình an, tin tưởng và cùng nắm tay nhau đến hết cuộc đời. Anh yêu em".

