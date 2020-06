Chuyện lạ đời ở Gia Lai: Hơn nghìn người chết, đi tù... vẫn có tên nhận tiền hỗ trợ COVID-19

Theo báo cáo, toàn huyện có 22.913 đối tượng được hỗ trợ với tổng số tiền trên 19 tỉ đồng. Tính đến ngày 19/6, huyện đã chi trả cho 21.648 người (đạt 94,4%) với số tiền trên 18 tỷ đồng.

Bên cạnh đó còn có nhiều hộ dân không đủ điều kiện nhưng vẫn được chính quyền địa phương phê duyệt, đưa vào hộ cận nghèo....

Huyện Chư Pah

Còn đối với trường hợp những người đã chết mà vẫn có trong dạnh sách, ông Ghí nhận định đó là do thống kê cuối năm 2019 nhưng đầu năm 2020 thì những người này chết nên vẫn có tên trong danh sách.

Có những người không có chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu, không có giấy chứng nhận hộ nghèo nhưng vẫn được có tên trong danh sách thì ông Ghí lý giải đây là lỗi của chính quyền địa phương.

Còn những người thiếu chứng minh thư nhân dân khi bổ sung sẽ tiếp tục được chi trả. Những đối tượng nào đã được cấp khi rà soát lại, đối tượng nào sai sẽ thu hồi. Ông Ghí cũng nhấn mạnh, huyện sẽ kiểm điểm các xã và rút kinh nghiêm.

Cũng trong tháng 6/2020, tại Nghệ An cũng xảy ra trường hợp “đưa nhầm” 231 người Ơ Đu vào danh sách hỗ trợ, phát triển của tỉnh này.

Theo đề án, bản Đửa có 45 hộ với 231 nhân khẩu là người Ơ Đu. Điều đáng nói là sau khi danh sách được lập, qua kiểm tra của Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An phát hiện tại bản này không có người Ơ Đu nào sinh sống. Vì vậy, ngày 30/9/2019, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 3869/QĐ-UBND đưa bản Đửa ra khỏi danh sách hỗ trợ của đề án.

Ông Lương Thanh Hải - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An cho biết, số liệu người Ơ Đu tại bản Đửa, xã Lượng Minh là do huyện Tương Dương cung cấp, xây dựng. Chỉ sau khi xây dựng đề án, tiến hành kiểm tra thực tế, thấy có sự bất cập nên cơ quan này mới đề nghị đưa bản Đửa ra khỏi đề án.

