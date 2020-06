Hồng Ngọc khoe nhan sắc rạng rỡ, thông báo đã hoàn toàn bình phục sau khi bị bỏng nặng

Mới đây, trên trang cá nhân của mình nữ ca sĩ Hồng Ngọc đã hé lộ những hình ảnh mới nhất về tình trạng Sức Khỏe khiến nhiều người bất ngờ. Không ít khán giả tỏ ra vui mừng trước loạt ảnh tươi tắn, rạng ngời của nữ ca sĩ bởi trước đó, họ vô cùng xót xa khi biết tin khuôn mặt cô bị bỏng nặng.

Chia sẻ kèm theo hình ảnh, Hồng Ngọc Viết: "Sức khỏe luôn là điều quan trọng nhất ngay lúc này, trải qua rồi mới nhận ra đời này không gì quý bằng bình yên và khỏe mạnh. May mắn là Ngọc được mọi người thương, gia đình , bạn bè và khán giả quan tâm, hết lòng yêu quý. Nguồn năng lượng tích cực từ yêu thương đó đã giúp cho Ngọc mau chóng phục hồi".

Cũng theo giọng ca ''Mắt nai cha cha cha'' tiết lộ, ngoài việc tuân theo liệu trình điều trị của bác sĩ, nữ ca sĩ còn kết hợp với các sản phẩm thảo dược để tăng cường khả năng phục hồi cho da.

Dưới bài đăng của nữ ca sĩ, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng: "Đúng là ở hiền gặp lành", "Lại xinh rồi chị ơi", "Chúc chị luôn khỏe mạnh, xinh đẹp", "Sao em thấy chị còn trẻ đẹp hơn trước"...

Bên cạnh đó, ca sĩ Hồng Ngọc cũng cho biết, cô sẽ sớm trở lại sân khấu để có thể gặp khán giả vào thứ 6 tuần này.



Đầu tháng 5 vừa qua, ca sĩ Hồng Ngọc gây xôn xao dư luận khi bị bỏng nghiêm trọng. Theo thông tin từ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nữ ca sĩ bị thương nghiêm trọng do nổ nồi xông hơi khi kiểm tra nhiệt độ. Bác sĩ kiểm tra và cho biết, cô bị bỏng cấp độ 2, dù được xuất viện nhưng vẫn được các bác sĩ theo dõi và điều trị.

Sau đó, đích thân nữ ca sĩ đã chia sẻ về tình hình của mình sau sự cố: "Xin được cảm ơn gia đình, các anh chị em đồng nghiệp, bạn bè thân hữu và khán giả gần xa thân thương đã gửi lời thăm và lời cầu nguyện cho Ngọc những ngày qua. Hiện giờ Ngọc đã tạm ổn hơn chút rồi, Ngọc cảm nhận được tình thương của mọi người nhiều lắm".

Được biết, trước đó ca sĩ Hồng Ngọc có mua một nhà xông hơi cùng nồi nước xông để bên ngoài. Khi con trai của nữ ca sĩ đang xông hơi, cô muốn kiểm tra xem nồi còn hoạt động không nên đã lại gần, tuy nhiên nồi nước bất ngờ phát nổ khiến nữ ca sĩ bị hứng chịu toàn bộ chỗ nước sôi. Hồng Ngọc bị bỏng 2/3 khuôn mặt, nhiều khả năng phải mất tới 6-8 tháng để bình phục, do được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên được xuất viện sớm, tiếp tục ở nhà uống thuốc, điều trị.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ