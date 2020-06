Căng đét: Hồng Quế công khai chửi Lưu Đê Ly là `con hèn`, yêu cầu đối phương nói chuyện trực tiếp

Sáng nay (22/6), mạng xã hội Việt bùng nổ khi cựu người mẫu Hồng Quế gây xôn xao khi đăng đàn dằn mặt nữ diễn viên Lưu Đê Ly.

Cụ thể, Hồng Quế viết trên trang cá nhân rằng: "Trần đời ai oán con Ly nhé! Mở block tao ra! Tao nói chuyện với mày! Nóng như thế này bà mày lại đang thích va với mày đấy Ly à. Con hèn này!" đủ thấy cựu mẫu đang rất tức giận.

Không hiểu lý do gì mà giữa hai người đẹp này lại xảy ra mâu thuẫn, thế nhưng theo lời của Hồng Quế thì vụ việc có vẻ khá nghiêm trọng và cô đang mất bình tĩnh. Thậm chí, bà mẹ một con còn khẳng định không ngại đụng độ trực tiếp với nữ diễn viên Chạy trốn thanh xuân.

Bài đăng đầy tức giận của Hồng Quế.

Cuộc chiến "không đội trời chung" của hai người đẹp đã thu hút sự chú ý cực lớn từ cư dân mạng. Ban đầu, nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn chưa được làm rõ, tuy nhiên theo đồn đoán của nhiều người thì rất có thể việc này xuất phát từ vấn đề cạnh tranh trong làm ăn buôn bán.

Tuy nhiên, theo lời kể của Hồng Quế với bạn bè của mình, trước đó cả 2 đã suýt có va chạm tại trường học của các con. Thế nhưng, khi đó cả 2 đã giữ được bình tĩnh. Sau đó, cựu mẫu đã chạy theo xe của nữ diễn viên nhưng không kịp.

Dưới bình luận, cô cho biết: "Em đuổi theo sáng nay không kịp á chị. Chứ chả lẽ em lôi xuống xe trước mặt các con nó ở cửa trường". Hồng Quế còn cho biết sẽ tìm tới gặp trực tiếp Lưu Đê Ly để giải quyết mọi việc rõ ràng. Cô khẳng định, không ngại va chạm vì chuyện này, nhưng bạn bè khuyên nên bình tĩnh, tránh giận quá mất khôn.





Lúc đầu khi vụ việc mới nổ ra, khi liên hệ với Hồng Quế, cựu mẫu từ chối trả lời. Bên cạnh đó, Lưu Đê Ly cũng vẫn chưa lên tiếng về mâu thuẫn với nữ đồng nghiệp.

Đến trưa 22/6, mâu thuẫn của cả hai đã được giải quyết sau một cuộc gọi kéo dài hơn 11 phút.

Đến trưa ngày 22/6, Hồng Quế đã gỡ status "dằn mặt" Lưu Đê Ly, đồng thời thông báo mâu thuẫn của cả hai đã được giải quyết sau một cuộc gọi kéo dài hơn 11 phút.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ