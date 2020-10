Họp báo "Bạn trai tôi là hồ ly": Lee Dong Wook - Kim Bum dính nhau như sam, nữ chính "ra chuồng gà"

Vào trưa ngày 07/10, buổi họp báo cáo sản xuất của dự án phim mới Bạn trai tôi là hồ ly " (구미호뎐: Tale of the Nine Tailed) đã được tổ chức thành công trên nền tảng trực tuyến. Do những lo ngại về vấn đề dịch bệnh Covid-19 ở Hàn Quốc diễn biến phức tạp, sự kiện được diễn ra kín giữa đoàn làm phim và không có sự tham gia của cánh phóng viên báo chí địa phương như thường lệ.

Dàn diễn viên chính tại buổi họp báo

Buổi họp báo có sự tề tựu đông đủ của đạo diễn sản xuất Kang Shin Hyo cùng với dàn diễn viên chính gồm Lee Dong Wook. Jo Bo Ah và "mỹ nam đẹp hơn hoa" Kim Bum đã tham dự để trả lời một số câu hỏi được gửi đến.







Lee Dong Wook và Kim Bum diện suit bảnh bao

Bộ ba thu hút sự chú ý khi diện đồ đen huyền bí tông xuyệt tông đúng chất kì bí như chính bộ phim "Bạn trai tôi là hồ ly" vậy. Lee Dong Wook lựa chọn suit đen sọc xanh tôn dáng, Kim Bum lịch lãm hào hoa nhưng không kém phần cá tính với suit và chiếc quần có chi tiết thắt dây mới lạ. Jo Bo Ah cột tóc đuôi ngựa, khoe chân dài thon thả và nở nụ cười kiều diễm, tạo hình trái tim khi sánh vai bên Lee Dong Wook.

Jo Bo Ah xinh đẹp trưởng thành trong bộ váy đen kín đáo

Trái ngược với sự gượng gạo và giữ ý của Lee Dong Wook - Jo Bo Ah, Kim Bum và Lee Dong Wook lại đặc biệt thân thiết hơn hẳn. Cả hai không ngừng trao nhau ánh mắt tình tứ, ấm áp đặc biệt, nam tài tử sinh 38 tuổi còn khoác vai và khoác tay Kim Bum một cách trìu mến và thân mật. Hai diễn viên cứ đứng bên nhau là vui vẻ, cười đùa không ngớt.

Netizen Hàn sau buổi họp báo còn trêu đùa rằng Lee Dong Wook và Kim Bum giống cặp diễn viên chính hơn cả Lee Dong Wook với Jo Bo Ah kia. Khán giả cũng không khỏi tự hỏi liệu phản ứng hóa học giữa nam nữ chính trong phim có được cải thiện không, khéo cặp đôi Dong Wook - Kim Bum chắc chắn sẽ chiếm sóng toàn tập.

Trên phim là kẻ thù nhưng Kim Bum và Dong Wook ngoài đời rất thân thiết

Được biết, phim thuộc loại giả tưởng hiện đại, kể về mối tình lãng mạn giữa chàng hồ ly Yi Yeon (Lee Dong Wook) - nam thần đến định cư tại thành phố, và nữ giám đốc sản xuất mạnh mẽ Nam Ji Ah (Jo Bo Ah) của một show truyền hình thực tế, quyết tâm truy lùng hồ ly. Trong khi, Kim Bum đóng vai Yi Rang, anh trai cùng cha khác mẹ của Yi Yeon, được sinh ra giữa người và hồ ly.

Mời các bạn đón xem tập 1 Bạn trai tôi là hồ ly được phát sóng vào lúc 10h30 tối nay (KST) trên đài tvN.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ