HOT: BLACKPINK tung poster comeback ghi rõ thời gian địa điểm khiến fan sướng rơn

Đối với các BLINK (cộng đồng fan BLACKPINK) thì việc chờ đợi các cô gái của mình comeback chẳng khác nào vượt biển, vượt đại dương. Tuy nhiên, sau những tháng ngày chuyên "hứa lèo" và dùng lịch sao Hỏa thì mới đây, YG đã chính thức tung poster comeback của nhóm.

Chỉ với một tấm hình (không phải đen hồng như thường thấy) mà là nền gạch với màu xanh nước biển làm chủ đạo. Thông tin giờ giấc, ngày comeback cũng được ấn định rõ là 4 giờ chiều (theo giờ Việt Nam) ngày 26/6.

Tất nhiên, ngoài giờ giấc thì chưa có điều gì khác được hé lộ. Không biết 4 cô nàng Đen Hồng sẽ comeback theo concept gì, nhưng phần nào fan cũng yên tâm vì chắc chắc ngày 26/6 nhóm sẽ ra MV. Không ít người hồi hộp chờ đợi đến ngày cuối tháng để được chiêm ngưỡng hình ảnh trở lại của các cô gái.

Nhiều fan "thở phào" vì cuối cùng ngày này cũng đến sau hơn 1 năm nhóm cho ra lò MV "Kill This Love". Trước đó, thông báo từ YG cũng khẳng định BLACKPINK sẽ tung sản phẩm "mở đường" vào tháng 6, sau đó tiếp tục là 1 ca khúc vào tháng 7 hoặc 8 trước khi có full album đầu tiên trong sự nghiệp vào tháng 9 năm nay.

Mới đây, báo Hàn cũng đã đưa ra thông tin BLACKPINK sẽ comeback vào ngày 12/6. Dù YG không trực tiếp xác nhận nhưng fan vẫn tin tưởng vì hàng loạt thông tin trước đó đều liên quan đến ngày 12/6. Không những thế, các thành viên trong nhóm cũng tiết lộ họ đang họp để quay MV. Dù thời gian comeback muộn hơn một chút so với ngày 12/6, fan vẫn cảm thấy thích thú và có đủ thời gian để chuẩn bị ví tiền "đu" theo nhóm hết mình.

Mới tối 28/5 vừa qua, Lady Gaga và BLACKPINK đã tung ra bản audio ca khúc Sour Candy. Dù chỉ có thời lượng khá ngắn so với một ca khúc Pop điện tử thông thường (2 phút 37 giây) nhưng ca khúc này lại có giai điệu khá bắt tai và cuốn hút.

Từ cấu trúc bài hát có thể thấy, Lady Gaga và 4 cô gái nhóm Blackpink chia nhau phần lời hát khá đều đặn, giọng hát đôi bên cũng vô cùng ăn ý, hòa hợp.

Sau chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, Sour Candy đã thu về hơn 1 triệu lượt thích trên Youtube, giữ vị trí Top 1 BXH iTunes Việt Nam cùng 37 quốc gia khác; nằm trong top 5 ở các thị trường âm nhạc lớn như Mỹ (#3), Anh (#2), Pháp (#2)... Đến sáng 29/5, Sour Candy của Lady Gaga và Blackpink đã leo thang ngoạn mục khi đạt #1 tại iTunes UK và 56 quốc gia khác.

Your browser does not support HTML5 video.

MV Sour Candy.