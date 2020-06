Hot boy Hà thành từng nặng gần 80kg tạm biệt bụng mỡ và 5kg thịt trong 1 tháng khiến ai nấy trầm trồ

Nhiều bạn trẻ than rằng, dịch COVID-19 đi qua để lại hậu quả là những chiếc bụng ngấn mỡ và cân nặng nhích thêm vài con số. Anh chàng Lê Anh Vũ (28 tuổi, Hà Nội) cũng không ngoại lệ.

15 ngày cách ly là 15 ngày Anh Vũ ăn uống chẳng cần kiểm soát. Một ngày đẹp trời sau khi hết cách ly, anh chàng nhận ra bản thân mình trở lên nặng nề từ bao giờ, bụng thì chảy xệ vì mỡ thừa tích tụ, quần áo thì cũng chẳng còn chiếc nào vừa người nữa.



Sau 1 tháng kiên trì và tuân thủ chế độ ăn khoa học, Anh Vũ đã giảm được 5kg, từ 73kg chỉ còn 68kg. Chiếc bụng ngấn mỡ đã biến mất nhờ thái độ tập luyện nghiêm túc. Bạn bè ngặp lại Anh Vũ ai nấy đề bất ngờ không nhận ra, vậy bí quyết của anh là gì.



Chế độ ăn Eat clean



Trước đây, chàng trai 28 tuổi có thể ăn tới 10 bữa/ngày, mỗi lần ăn, chàng trai ăn nhiều như bữa chính chứ chẳng phải ăn vặt hay lót dạ gì.



Tệ hơn là mỗi lần đi du lịch, Anh Vũ ăn nhiều đến mức sau chuyến đi 2-3 ngày thì tăng cả 2-3kg là chuyện bình thường. Từ ngày lựa chọn Tệ hơn là mỗi lần đi du lịch, Anh Vũ ăn nhiều đến mức sau chuyến đi 2-3 ngày thì tăng cả 2-3kg là chuyện bình thường. Từ ngày lựa chọn Giảm cân bằng chế độ ăn eat clean chàng trai phải chống chọi với cơn thèm ăn đủ thứ trên đời từ gà rán, pizza, rượu…



Vài ngày quen dần với chế độ ăn, chàng trai cảm thấy cực kỳ yêu thích và ăn ngon miệng vì không cần kiêng khem quá nhiều mà vẫn ăn lành mạnh.



Anh Vũ chia sẻ công thức chung cho các bữa chính là 150g thịt heo/bò/gà (hạn chế da và mỡ), 50-80g tinh bột tốt (khoai lang, gạo lứt, ngũ cốc, yến mạch…) và 100-200g chất xơ từ các loại rau củ quả.



Ngoài ra, chàng trai chú ý cắt giảm lượng đường, hạn chế thực phẩm chiên, xào, ưu tiên các món luộc, hấp… cũng như bổ sung nước, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.



Bữa sáng: ngũ cốc yến mạch + trái cây (việt quất, dâu, chuối, kiwi…) và sữa chua không đường.

Bữa trưa: Mì ramen sợi củ nưa (shirataki) ăn kèm thịt thái lát, trứng lòng đào, bắp cải, rong biển, giá, ngô và cà rốt.

Bữa tối: Bánh mì lúa mạch kẹp thịt bò nướng, salad, cà chua và ăn kèm sốt aioli tỏi mù tạt wasabi.

Lời khuyên của Anh Vũ là đừng nhịn ăn vì bất kì lí do nào, bởi ăn ngon là một niềm hạnh phúc. "Thay vì nhịn ăn sẽ chỉ làm cho chúng ta thèm ăn và ăn gấp nhiều lần vào sau đó thì tại sao chúng ta không thay đổi, tìm đến một chế độ ăn lành mạnh hơn", chàng trai nói.

Tập Kickboxing để giảm mỡ

Ngoài tích cực thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh hơn thì Anh Vũ cũng kết hợp việc tập luyện để hỗ trợ giảm mỡ. Chàng trai không tập gym giống bạn bè mà anh chọn tập Kickboxing vào mỗi buổi sáng và tập đều đặn 6 ngày trong tuần.



Giải thích lý do chọn Kickboxing, Anh Vũ nói bộ môn này giúp khởi động ngày mới và động tác linh hoạt giúp chàng trai được vận động nhiều, không bị nhàm chán. Thêm nữa, Kickboxing lại giúp thay đổi toàn diện cơ thể, vừa tăng sức mạnh, lại vừa giảm được mỡ.



Theo chàng trai Hà thành, kết quả giảm cân có được là 80% chế độ ăn còn lại 20% do luyện tập. Chỉ cần bạn kiên trì thì cân nặng đến mấy cũng thay đổi.



