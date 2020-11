'Hot boy thảo nguyên' Trát Tây Đinh Chân gây bất ngờ khi sử dụng iPhone 12 Pro

Những ngày gần đây, Trát Tây Đinh Chân là nhân vật gây sốt khắp mạng xã hội Trung Quốc chỉ sau một đoạn video ngắn được một nhiếp ảnh gia vô tình ghi lại.

Nét đẹp trong trẻo khỏe khoắn có phần tự nhiên hoang dã này của Đinh Chân khiến cho không ít thiếu nữ cảm thấy rung động.

Sau khi xuất hiện trong đoạn clip dài 7 giây của một nhiếp ảnh gia, chỉ sau một đêm, Đinh Chân đã vụt sáng trở thành nam thần được hội chị em yêu thích nhờ ngoại hình điển trai và nụ cười hiền lành, cuốn hút.

Cái tên Trát Tây Đinh Chân được cư dân mạng tìm kiếm cực mạnh

Ngay sau khi đoạn video quay cận cảnh gương mặt của cậu được công bố trên mạng đã nhanh chóng thu hút gần 2 triệu lượt xe chỉ sau 1 ngày đăng tải. Từ khóa về cậu thiếu niên ở thảo nguyên này đã leo lên top 1 tìm kiếm trên Douyin.

Đoạn clip ngắn những đủ khiến chị em xao xuyến

Mới đây, Trát Tây Đinh Chân đã có thêm tài khoản weibo, lượt follow cũng tăng lên nhanh chóng, đạt gần 370.000 người theo dõi. Phòng phát sóng trực tiếp của Đinh Chân cũng có hàng triệu người xem, hàng loạt món quà được fan hâm mộ gửi đến cho cậu bé.

Đinh Chân mở tài khoản weibo với lượt theo dõi tăng chóng mặt

Đáng chú ý hơn cả, khán giả đã soi ra được những bức hình mà cậu update weibo đều được đăng tải từ thiết bị iPhone 12 Pro.

Khán giải soi được chi tiết sử dụng iPhone 12 Pro để tăng tải ảnh của Đinh Chân

Theo đó một số người đã đưa ra lời dự đoán cho rằng bức ảnh này có thể được đăng tải từ thiết bị của nhiếp ảnh gia chụp ảnh cho cậu.

Nụ cười tỏa nắng của cậu bé

Nổi tiếng chỉ sau một đêm, Đinh Chân cũng nhận về khá nhiều lời mời của các công ty marketing và các chương trình tạp kỹ của Trung Quốc

Khuôn mặt không góc chết của Đinh Chân

Tuy vậy, Đinh Chân chỉ có một ước mớ duy nhất đó là trở thành Hoàng tử đua ngựa. Được ngồi trên lưng ngựa và vi vu chốn thảo nguyên là niềm vui mỗi ngày của cậu bé.

Chàng trai 20 tuổi với ước mơ được vi vu chốn thảo nguyên trên lưng ngựa

Trong một lần livestream bằng tài khoản của nhiếp ảnh gia (người đã chụp ảnh cho cậu), Đinh Chân chia sẻ: "Em năm nay 20 tuổi, không còn đi học nữa. Tiếng phổ thông không được tốt lắm. Ước mơ hiện tại của em là giành giải nhất môn đua ngựa".

Theo Thiên Bình/SKCĐ