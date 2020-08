Hot boy nổi tiếng Trung Quốc bị CĐM ném đá sấp mặt vì chê món phở Việt 'hôi mùi chân'

Từ trước đến nay, phở luôn là món ăn yêu thích của người dân Việt Nam, được nhiều bạn bè biết tới và công nhận. Thế nhưng mới đây, rất nhiều người phải tức giận khi một hotboy nổi tiếng ở Trung Quốc đã chê phở Việt bằng những lời lẽ kém văn minh.



Cụ thể, một trang fanpage tại Việt Nam của anh chàng hot boy 29 tuổi Silves (sống tại Hàng Châu, Cụ thể, một trang fanpage tại Việt Nam của anh chàng hot boy 29 tuổi Silves (sống tại Hàng Châu, Trung Quốc ) đã đăng tải về việc người này chê bai món phở Việt Nam trong một bình luận trên trang Weibo cá nhân.

Hot boy 29 tuổi Silves.



Silvers cho biết, sau khi ăn một món mà người bạn đặt về thì 'miệng hôi toàn mùi chân' và khi có fan thắc mắc, anh nói đó là món phở Việt. Ngay khi thông tin này được chia sẻ, nhiều cư dân mạng Việt đã vô cùng tức giận. Nhiều người đã tràn vào các trang Facebook, Weibo, Instagram của Silves để bình luận, thậm chí có người còn report trang cá nhân của hot boy này.

Không ít người khẳng định, dù thế nào thì cũng không thể mang món ăn nổi tiếng của nước khác ra nói như vậy được, đặc biệt với một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội . Tùy khẩu vị mỗi người, việc ví von món ăn với các từ ngữ nặng nề như "mùi hôi chân" rất khó chấp nhận.

Trước phản ứng gay gắt của cư dân mạng, đến trưa ngày 23/8, Silves đăng tải 2 bài viết giải thích và xin lỗi trên trang cá nhân về phát ngôn của mình. Anh chàng cho biết: "Mọi người hiểu sai ý tôi rồi. Tôi đang nói về món của nhà hàng đó nấu, không phải món ăn chuẩn Việt Nam.

Silves đăng tải bài viết giải thích và xin lỗi trên trang cá nhân về phát ngôn của mình.

Tôi rất yêu món ăn Việt Nam song đây là lần đầu tiên tôi ăn có mùi này, có thể là do nước mắm hoặc nguyên nhân khác, cũng có thể khẩu vị tôi không hợp. Tôi xin lỗi các bạn Việt Nam vì phát ngôn của mình".

"Tôi rất tôn trọng văn hóa ẩm thực của các nước, không hề có ý chê bai".

Tuy nhiên, lời giải thích của Silves vẫn chưa khiến cư dân mạng hài lòng. Dưới bài đăng vẫn liên tục xuất hiện những bình luận chửi bới và ném đá.



Được biết, Silves là hot boy mạng nổi tiếng ở Trung Quốc sở hữu hơn 860.000 fan trên Weibo, được nhiều người biết đến với các video trên ứng dụng TikTok và chuyện tình đồng giới.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ