HOT: Ca sĩ Thu Thủy đón 'tin vui' sau gần 1 năm kết hôn với chồng trẻ

Trước đó, hồi tháng 8/2019 chồng trẻ Kin Nguyễn từng vướng phải ồn ào khi bị nghi cấu tay con trai riêng của nữ ca sĩ. Vụ việc này khiến nhiều người xôn xao bàn tán, đưa ra những lời bình luận không hay. Thế nhưng thay vì phủ nhận hay thanh minh, Thu Thuỷ và Kin Nguyễn luôn chứng minh tình cảm và sự yêu thương đặc biệt thông qua hành động dành cho bé Herry trong khoảng thời gian vừa qua.

Thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ vẫn đang tất bật với công việc riêng, thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường của mình lên mạng xã hội. Có thể thấy, khi diện những bộ váy ôm như những sao nữ khác đang mang thai, Thu Thủy vẫn chưa lộ rõ vòng 2 cho lắm.

Trước đó, hồi tháng 2/2020, nghi vấn Thu Thủy đang mang thai con đầu lòng với chồng trẻ sau 7 tháng kết hôn được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Thông tin này bắt nguồn từ bài đăng của Kin Nguyễn trên trang cá nhân. Cụ thể, chồng Thu Thủy viết dòng trạng thái chia sẻ về bé Herry sau kỳ nghỉ Tết dài vì dịch bệnh.

Sau đó, nữ ca sĩ vào bình luận: "Lại đi thôi ba ơi" và được Kin Nguyễn trả lời: "Đi thôi 3 mẹ con ơi". Chính câu trả lời đầy ẩn ý này đã khiến cư dân mạng khẳng định Thu Thủy đã mang thai con thứ 2 của mình, gia đình sắp sửa đón chào thêm thành viên mới.

Thông qua cụm từ "3 mẹ con" mà Kin Nguyễn đáp lại bà xã, dân tình đoán ngay bé Herry sắp sửa có thêm em bé. Sau 7 tháng kết hôn, đây là lần đầu tiên Thu Thủy và Kin Nguyễn để lộ chuyện sinh con chung của hai người.

Your browser does not support HTML5 video.

Xuất hiện trên show thực tế, Lynk Lee thỏa sức 'bung lụa', không ngại xưng 'chị' với vũ công