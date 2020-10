Hot: Cha đẻ của thương hiệu Kenzo - Kenzo Takada - qua đời ở tuổi 81 do biến chứng của COVID-19

Gia đình cho biết trong một tuyên bố với truyền thông Pháp hôm Chủ nhật (4/10) rằng nhà thiết kế Kenzo Takada đã từ trần do biến chứng của COVID-19 tại một Bệnh viện ở Neuilly-sur-Seine, gần Paris. Một nhân viên quan hệ công chúng của thương hiệu Kenzo trước đó đã xác nhận rằng Takada đã qua đời nhưng không đưa ra nguyên nhân tử vong.

Thương hiệu Kenzo cho biết trong một tuyên bố: “Với nỗi buồn vô hạn, KENZO đã biết được sự ra đi của người sáng lập của chúng tôi. Trong nửa thế kỷ, ông Takada đã là một nhân cách tiêu biểu trong ngành thời trang - luôn truyền sự sáng tạo và màu sắc vào thế giới”.

Cái chết của Takada xảy ra vào đúng dịp cuối Tuần lễ thời trang Paris, một mùa thời trang bất thường cho BST Xuân - Hè năm 2021 vì đại dịch coronavirus. Chỉ cách đây vài ngày, nhà mốt Kenzo đã trình làng bộ sưu tập chủ đề về loài ong của mình tại đây.

Nhà thiết kế Kenzo Takada

Dù Takada đã nghỉ hưu từ năm 1999 để theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật, Kenzo vẫn là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất của thời trang cao cấp Paris. Từ năm 1993, thương hiệu Kenzo thuộc sở hữu của công ty hàng xa xỉ LVMH của Pháp.

Giám đốc nghệ thuật của thương hiệu thời trang cao cấp Kenzo, Felipe Oliveira Baptista, người đã giới thiệu bộ sưu tập chủ đề con ong cho các biên tập viên thời trang hôm thứ Tư, cho biết: “Năng lượng tuyệt vời, lòng tốt, tài năng và nụ cười của ông Takada rất dễ lây lan. Tinh thần nhân hậu của Takada sẽ sống mãi mãi."

Phong cách của Kenzo sử dụng màu đậm, các hình in xung đột và lấy cảm hứng từ những chuyến du lịch khắp nơi trên thế giới. Bernard Arnault, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của LVMH cho biết: “Từ những năm 1970, Kenzo Takada đã truyền vào thời trang một giai điệu nhẹ nhàng thơ mộng và sự tự do ngọt ngào, truyền cảm hứng cho nhiều nhà thiết kế sau ông.

Ông hoàng đứng sau thành công của thương hiệu Kenzo

Takada sinh ngày 27 tháng 2 năm 1939, tại Himeji, thuộc tỉnh Hyogo, Nhật Bản, có mong muốn trở thành một chủ khách sạn, nhưng sau khi đọc tạp chí thời trang của các chị gái, tình yêu thời trang của ông đã bắt đầu nhen nhóm. Theo học tại trường Cao đẳng Thời trang Bunka ở Tokyo, Kenzo Takada đã có một thời gian ngắn làm việc tại Nhật Bản, trước khi chuyển đến Paris vào năm 1965, để làm việc như một nhà thiết kế tự do.

Tại Paris, ông tiếp quản một cửa hàng vào năm 1970, nơi kết tinh gu thẩm mỹ may sẵn trong tương lai của ông, và lấy cảm hứng trang trí từ những khung cảnh rừng rậm của họa sĩ Henri Rousseau, nơi ông kết hợp với phong cách châu Á. Nó đã trở nên có ảnh hưởng nhất định.

Sự qua đời của ông gây tiếc nuối trong làng thời trang

Nhưng đó là những khởi đầu không suôn sẻ: Bộ sưu tập đầu tiên của Takada tại cửa hàng riêng được làm hoàn toàn từ vải bông vì ông ấy không có tiền. Nhưng trang phục đã tự chứng mình chất lượng của bản thân và may mắn được xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Elle. Một thời gian ngắn sau đó, những kiểu áo trễ vai tiên phong, những chiếc áo khoét tay lớn, những chiếc đầm suông, những chiếc váy xếp nếp, những dáng vai cách tân và cửa hàng của anh ấy đã được giới thiệu trên tạp chí Vogue Mỹ. Kenzo trưng bày bộ sưu tập ở New York và Tokyo vào năm 1971.

Takada đã nói Yves Saint Laurent là nguồn cảm hứng quan trọng trong công việc của mình. Takada đã chia sẻ thiên hướng sân khấu của Saint Laurent. Takada yêu thích du lịch và sử dụng những ảnh hưởng của sắc tộc là những đặc điểm nổi bật trong ba thập kỷ sống tại quê hương Nhật Bản.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ