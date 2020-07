Hot: Cựu idol Kpop bị triệu tập điều tra vì mua chất cấm

Theo SBS News 8, 1 cựu thành viên nhóm nhạc thần tượng đã bị cảnh sát thẩm vấn vì tàng trữ chất gây mê y tế Etomidate. Đây là cái tên thay thế chất cấm nổi tiếng Propofol ngày càng khó kiếm, chính vì vậy những đối tượng sử dụng đã chuyển dần sang Etomidate. Khi điều tra một đại lý bán cần sa và Etomidate, SBS phát hiện manh mối về cựu idol này.

Báo cáo của họ cũng tuyên bố rằng thần tượng giấu tên đã được cảnh sát triệu tập làm nhân chứng về tội tích trữ ma túy, nhưng thần tượng bị nghi ngờ phủ nhận mạnh mẽ các cáo buộc.

Thông tin trên kênh SBS News 8.

Là một phần của cuộc điều tra, cựu thành viên nhóm nhạc thần tượng đã trải qua một bài kiểm tra ma túy, và kết quả là âm tính. Các thành viên của cơ quan điều tra cũng đã cung cấp những dẫn chứng về cuộc điều tra của họ nhưng mâu thuẫn với lời khai của nam idol này rằng anh ta không bao giờ sử dụng hoặc mua nó.

Công ty chủ quản của nam idol cũng đã lên tiếng: "Anh ấy được kê đơn và sử dụng Etomidate cho mục đích điều trị, nhưng không bao giờ mua nó bất hợp pháp".

Những thông tin về vụ việc vẫn còn nhiều khúc mắc.

Chưa có những kết quả nghiên cứu chính xác về khả năng gây nghiên và tạo ảo giác của Etomidate nhưng chất này vẫn được nhiều đối tượng sử dụng với mục đích phi pháp. Trên thực tế, đây là loại thuốc mê y tế, chỉ các chuyên gia được phép sử dụng để phòng trừ trường hợp suy hô hấp khi dùng quá liều. Nên việc tàng trữ, mua bán, sử dụng mà không có sự kiểm soát của bác sĩ là rất nguy hiểm.

Đáng buồn đây không phải idol Kpop đầu tiên dính bê bối với chất cấm Etonidate. Ngày 31/3/2020, nam ca sĩ Wheesung được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại một tòa nhà ở Songpa, Seoul khi đang sử dụng Etomidate. Chỉ 2 ngày sau đó, anh lại bất tỉnh thêm một lần nữa, cũng vì chất này tại Gwangjin, Seoul. Theo Pháp luật Hàn Quốc, chỉ người bán chất này phi pháp mới bị kết tội, chính vì vậy Wheesung vẫn được tại ngoại sau khi mua 26 lọ Etomidate, còn người bán bị kết án 1 năm tù.

Nam ca sĩ Wheesung cũng đã từng dính bê bối sử dụng chất cấm.

Những thông tin về danh tính của nam idol và cuộc điều tra vẫn sẽ được cập nhật.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ