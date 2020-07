Vỏ bọc sang chảnh của hot girl cầm đầu đường dây mại dâm đội lốt chủ tiệm spa vừa bị bắt giữ

Cao Thị Ninh (28 tuổi), trú tại chung cư Tecco, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

Video: Người lao động

Cảnh sát khu vực phường Đông Vệ cho biết Cao Thị Ninh đã mua căn hộ ở tầng 19 vào năm 2018. Ninh quê ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nhưng đăng ký thường trú ở Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Tại phường Đông Vệ, Ninh chỉ mới làm thủ tục tạm trú.

Cao Thị Ninh bị bắt giữ



Những người hàng xóm của Ninh tại chung cư tỏ ra bất ngờ khi biết tin cô gái này là "tú bà" kiêm gái bán dâm. Họ nhận xét cô hàng xóm hot girl sống khép kín, không giao tiếp với ai.

Mọi người chỉ thấy Ninh ăn mặc rất sành điệu nhưng không biết cô làm nghề gì cho đến khi đọc tin bị bắt trên báo.

Ninh thường xuyên "thả thính" bằng hình ảnh gợi cảm trên mạng xã hội



Người quản lý chung cư Tecco thì cho biết Ninh đã chuyển đến đây được 2 năm. Căn hộ Ninh sống đăng ký tên một người phụ nữ khác tên T.T.L.. Ở đây, Ninh tự giới thiệu tên là Kiều Anh nên mọi người không biết tên thật của cô ta.



Quản lý tòa nhà cũng hiếm khi gặp được trực tiếp mà chỉ thấy cô gái này qua mạng xã hội hay chụp ảnh hở hang, sang chảnh. Hàng tháng Ninh chỉ chuyển tiền điện nước qua tài khoản.

Trên mạng xã hội Facebook, Ninh tạo ra vỏ bọc là người hành nghề thẩm mỹ. 9X thường xuyên đăng ảnh khoe thân nóng bỏng , ăn mặc gợi cảm, thể hiện cuộc sống sang chảnh, giàu có với tiền bạc và ôtô hạng sang.

Ninh khoe xế hộp đắt tiền



Lực lượng chức năng cho biết, từ thời điểm trước Tết, đã thấy cô gái này hay ăn diện hở hang lại đi chơi vào đêm khuya, ngay cả lúc cả nước đang giãn cách xã hội vì dịch Covid-19.



Nhận định cô gái này có hoạt động bất thường, các trinh sát khu vực đã báo cáo cấp trên và đưa Ninh vào tầm theo dõi. Qua đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện ra đường dây mua bán dâm chuyên nghiệp, hoạt động tinh vi.

Vỏ bọc nhân viên spa để tránh bị phát hiện

Tối 4/7, cảnh sát hình sự ập vào khách sạn Phú Hưng ở TP Thanh Hóa bắt quả tang Ninh cùng 3 cô gái đang bán dâm cho khách ở 4 phòng khác nhau.

Làm việc với công an, nhóm người này khai thực hiện hành vi mua bán dâm thông qua sự môi giới, điều hành của Ninh. "Tú bà" điều các cô gái từ quán karaoke đến khách sạn bán dâm với giá 3-5 triệu đồng/lượt.

Sau đó, Ninh sẽ lấy tiền "hoa hồng" từ các cô gái mại dâm và cả khách nam. Nếu khách có nhu cầu, Ninh cũng trực tiếp bán dâm với mức giá hạng sang.

Theo Hà Ly/SKCĐ