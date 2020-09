Hot girl chủ shop quần áo cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi, thuê đàn em là con nghiện đi đòi nợ

Ngày 23/9, Công an huyện Đô Lương ( Nghệ An ) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hoa (SN 1989, trú xóm 4, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cơ quan công an, từ tháng 5/2020 đến nay, Hoa đã thông qua 23 giao dịch dân sự, cho 3 cá nhân trên địa bàn vay tổng số tiền 486 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày, thu lời bất chính 57 triệu đồng. Ngoài ra, Hoa còn cho nhiều người khác vay với cách thức vay tiền trả góp theo ngày.

Nguyễn Thị Hoa tại cơ quan công an

Để qua mặt cơ quan công an, Nguyễn Thị Hoa sử dụng vỏ bọc là chủ một shop quần áo nổi tiếng, Facebook cá nhân có hàng chục ngàn người theo dõi nhờ ngoại hình khá xinh đẹp . Đằng sau vỏ bọc hoàn hảo này là một đường dây chuyên cho vay nặng lãi do "bà trùm chủ shop" đứng đầu.

Khi có người vay tiền, Hoa yêu cầu người vay viết giấy nhận phường và quay video người đó trình bày nội dung rằng Hoa chỉ cho vay chứ không hề thu lãi, nhằm che giấu hoạt động cho vay nặng lãi của mình. Các con nợ chỉ làm theo một cách máy móc nhưng không biết tới những hiểm họa ẩn giấu sau hoạt động phi pháp này của nhóm đối tượng.

Hàng ngày, vào buổi chiều, với danh nghĩa thu tiền phường, Hoa yêu cầu con nợ đến shop quần áo của mình để đóng tiền trả góp. Nếu con nợ chây ì hoặc trả chậm thì Hoa sẽ bêu xấu người này trên Facebook hoặc cử đàn em là những con nghiện đến nhà gây áp lực để lấy tiền.

Hoa sử dụng shop quần áo làm vỏ bọc cho hoạt động phi pháp

Vì người cho vay đã lỡ kí giấy, quay video chứng thực nên khi bị Hoa và đàn em thúc ép đòi tiền, lấy lãi cắt cổ vẫn không dám phản kháng và đành vay mượn khắp nơi để trả được lãi.

phổ biến. Các nhóm đối tượng cho vay nặng lãi thường nhắm tới người dân có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp cần vốn làm ăn, không đủ điều kiện vay ngân hàng. Trong khi đó, nhiều người vay do không lường trước được việc lãi suất quá cao nên cũng lao vào vòng vây của hình thức cho vay nặng lãi. Dù đã có nhiều thông tin cảnh báo nhưng hình thức tín dụng đen , cho vay nặng lãi vẫn diễn ra rất

