Chân dung hotgirl 'đội lốt' bán hàng online điều hành đường dây đánh bạc giao dịch tiền tỷ/ngày

Tin tức mới nhất ngày 25/11, theo Zing đưa tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, đơn vị đã đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 đối tượng về hành vi đánh bạc.



Cầm đầu đường dây này là đối tượng Nguyễn Thị Hậu (33 tuổi, trú xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Đường dây đánh bạc của Hậu hoạt động tinh vi dưới hình thức ghi lô đề.



Công an cho biết, dưới trướng của hotgirl 33 tuổi là hàng chục đại lý ở 2 địa bàn TP Vinh và huyện Nghi Lộc, hoạt động vô cùng chặt chẽ, khép kín dưới hình thức ghi lô đề.

Nguyễn Thị Hậu



Tất cả những đại lý này nhận cả khách vãng lai và các cơ sở ở trên địa bàn. Bởi vậy, mỗi ngày tổng số tiền giao dịch đánh bạc thường lên tới hơn 1 tỷ đồng.

Cứ vào 18h mỗi ngày, sau khi đã nhận bảng lô đề từ các đại lý cấp dưới, Hậu sẽ dùng phần mềm để tính kết quả thắng thua, sau đó thanh toán cho các con bạc bằng tiền mặt hoặc có thể chuyển khoản.

Qua quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã bắt giữ thêm 7 đối tượng, là đại lý dưới trướng của Hậu. Đặc biệt là đối tượng Hồ Thế Kiếm (32 tuổi, trú huyện Nghi Lộc) là 'đàn em' thân tín của bà chủ đường dây đánh bạc.

Được biết, Kiếm vốn là đối tượng hình sự cộm cán, người này có tiền án, thủ đoạn hoạt động rất liều lĩnh và manh động.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.



Theo TN/SKCĐ