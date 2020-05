Hot: Hồ Ngọc Hà mang song thai với Kim Lý sau 3 năm mặn nồng?

Khoảng thời gian gần đây, không ít người đang xôn xao đồn đoán về việc nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà mang thai . Mọi chuyện bắt đầu từ khi người hâm mộ bất chợt nhận ra gu ăn mặc của "nữ hoàng giải trí " đã thay đổi rất nhiều.

Nếu như trước đây, nữ ca sĩ thích diện những chiếc váy ôm sát để khoe triệt để các đường cong trên cơ thể thì khoảng 1 tháng trở lại đây, người đẹp bắt đầu diện những chiếc váy, áo rộng thùng thình. Hình thể có phần tròn trịa hơn hẳn, Hồ Ngọc Hà cũng thường xuyên khéo léo che chắn vòng 2 khi chụp hình.

Đây không phải lần đầu nữ ca sĩ dính tin đồn bầu bí. Nếu như ở lần trước, "nữ hoàng giải trí" khéo léo phủ nhận thì lần này, cô lại giữ im lặng, vẫn cập nhật cuộc sống và công việc bình thường trên trang cá nhân.

Theo một nguồn tin được Trí thức trẻ đưa, thông tin nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà mang thai là có thật. Được biết, "nữ hoàng giải trí" đang mang song thai và khám thai ở một bệnh viện nhiều nghệ sĩ chọn lựa sinh nở. Điều này có nghĩa, sau Subeo thì giọng ca "Cả một trời thương nhớ" sẽ chuẩn bị đón chào thêm 2 nhóc tỳ xinh xắn cùng một lúc.

Mới đây, Kim Lý cũng tung lên Instagram cá nhân bức ảnh tình tứ khi người đẹp Hà Hồ e ấp nép vào mình và vòng 2 vẫn được che chắn khéo léo. Trên ngón áp út nam diễn viên đeo nhẫn vàng, Hồ Ngọc Hà cũng lộ nhẫn kim cương ở vị trí tương tự khiến nhiều người mong chờ cặp đôi sắp sửa về chung một nhà trong tương lai gần.

Cặp đôi Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đã trải qua 3 năm yêu đương mặn nồng, được gia đình 2 bên ủng hộ hết mình nhưng lại không thúc ép chuyện cưới xin hay sinh con. Trước đây, "nữ hoàng giải trí" từng bộc bạch bạn trai muốn có con chung, tuy nhiên khi ấy cô cảm thấy chưa đến lúc và muốn chờ đời thêm vài năm nữa. Chuyện đám cưới nữ ca sĩ cũng không nghĩ đến vì muốn giữ tình cảm mãi bình yên và có được những cảm xúc mới mẻ, tránh cuộc sống ngột ngạt, nhàm chán.



Thùy Nguyễn (t/h)