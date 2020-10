Hot mom Trang Lou bất ngờ báo tin đang mang thai em bé thứ 2 trùng đúng sinh nhật ông xã Tùng Sơn

Ai cũng bảo việc có thể hạnh phúc ở cạnh "chàng trai/ cô gái" thời thanh xuân chúng ta cùng theo đuổi" chỉ có ở trên phim nhưng cặp đôi Trang Lou - Tùng Sơn đã thành công chứng minh điều ngược lại. Bên nhau từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, tình yêu của họ từ mối tình gà bông đã sớm đơm hoa kết trái và có chung với nhau một thiên thần nhỏ tên Xoài.

Mối tình 9 năm từ thuở học sinh của Trang Lou - Tùng Sơn

Gia đình nhà Xoài nổi tiếng trong cộng đồng mạng nhờ mẹ Trang và bố Sơn rất chăm chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của cậu con trai lên mạng xã hội . Và nay khi Xoài đã được 4 tuổi, Trang Lou bất ngờ thông báo gia đình sẽ có thêm thành viên thứ 4 và tin vui này lại được tiết lộ trùng đúng ngày sinh nhật của ông xã Tùng Sơn.

Bức ảnh Trang Lou đăng tải trên MXH

Cụ thể Trang Lou đã chia sẻ trên mạng xã hội như sau: " Surprise!!! (Ngạc nhiên chưa) Happy birthday chồng tui, chắc không cần chúc nhiều nữa vì năm nay anh đã có thêm một món quà siêu to khổng lồ rồi. Từ giờ đến lúc được 'unbox' thì chồng tui hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần làm ông bố hai con nhé! Riêng Xoài là đã sẵn sàng và hồi hộp để được làm anh lắm rồi đấy, đi học đã khoe cả trường và về nhà suốt ngày hỏi mẹ em đâu? Chưa biết là Dâu hay Dừa nhưng hai quả này cả nhà đều thích nhé".

Gia đình Xoài sắp có thêm thành viên

Có thể thấy đây cũng là một tin rất mới với gia đình Xoài bởi em bé trong bụng vẫn chưa thể xác định giới tính. Tuy nhiên Trang Lou cũng đã khẳng định dù là trai (Dừa) hay gái (Dâu) thì gia đình cũng đều vui vẻ. Có lẽ đây cũng chính là món quà to lớn và tuyệt vời nhất cô nàng "hot mom" này dành tặng cho ông chồng Tùng Sơn của mình.

Ngay khi hay tin, hàng loạt sao Việt và những influencer làng giải trí như Gia đình cam cam, Gia đình Đậu, Big Daddy - Emily, hot girl nói 7 thứ tiếng Khánh Vy, hot girl Kiều Trinh Xíu,... đã vào chúc mừng cho gia đình nhà Xoài. Không chỉ có những người bạn nổi tiếng của Trang Lou - Tùng Sơn vào chúc mừng mà cộng đồng mạng cũng chia sẻ nhiệt tình khiến cả Facebook ngập tràn những lời chia vui và mơ ước về một mối tình đẹp, một mái ấm hạnh phúc như vậy.

Những lời chúc mừng của bạn bè dưới bài đăng của Trang Lou

Hãy cùng chờ đón những tin tức mới nhất về thành viên thứ 4 của Gia đình nhà Xoài nhé!

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ