HOT: Thương hiệu Nhật Bản Muji sắp mở store đầu tiên ở Việt Nam

Muji vốn là một thương hiệu bán lẻ Nhật Bản rất được người tiêu dùng Việt Nam ưa thích bởi sự đa dạng. Muji có tới vô vàn mặt hàng phong phú từ đồ gia dụng, quần áo cho đến mỹ phẩm, đặc biệt là dòng skincare vô cùng đình đám với mức giá khá phải chăng. Mới đây, thương hiệu đình đám này đã chính thức xác nhận rằng hãng có dự định mở cửa hàng đầu tiên ở Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Theo fanpage của Muji tại Việt Nam, sắp tới cửa hàng trải nghiệm (Pop Up Store) đầu tiên của Muji sẽ có mặt tại tầng 1 ở trung tâm thương mại Parkson Saigon Tourist Plaza. Như vậy nhiều khả năng cửa hàng đầu tiên của Muji tại Việt Nam sẽ nằm chung địa điểm với Uniqlo, một hãng thời trang khác của Nhật Bản cũng rất nổi tiếng với người Việt.

Dân tình cũng đã nhận ra nhiều thông tin về Muji Việt Nam được đăng tải công khai trên nhiều trang web về thông tin doanh nghiệp. Bên cạnh đó, trên các trang tuyển dụng nổi tiếng trong nước, Muji Việt Nam cũng tuyển dụng nhiều vị trí làm việc tại TP.HCM.

Nếu quả thực Muji được mở ngay cùng địa điểm với Uniqlo thì từ này người tiêu dùng Việt sẽ chẳng cần đi đâu xa hay chờ hàng online "dài cổ" để được mua sắm nữa. Thông tin vô cùng sốt dẻo này đang khiến cư dân mạng không khỏi phấn khích, xôn xao bàn tán ngay dưới bài đăng chính thức của fanpage Muji Việt Nam.

Theo Linh Chi/SKCĐ