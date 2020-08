Hotboy tập gym bác tin bán dâm 18 triệu: "Tự dưng nổi tiếng mà không biết mình đi bán dâm lúc nào"

Chiều ngày 4/8, Công an quận Long Biên ập vào kiểm tra một nhà nghỉ tại phường Long Biên (quận Long Biên) thì phát hiện một đôi nam nữ đang bán dâm. Qua điều tra xác định, người nam bán dâm là một huấn luyện viên thể hình đang cộng tác với nhiều phòng tập gym có tiếng ở ở Hà Nội.



Từ lời khai của đối tượng này, cơ quan Công an quận Long Biên bắt giữ được đối tượng Nguyễn Phương Thảo (SN 1990, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Thảo bị cáo buộc là người dắt mối bán dâm cho huấn luyện viên thể hình với giá 18 triệu đồng.



Kể từ khi thông tin về đường dây mại dâm này được đưa ra, các hội nhóm trên mạng Kể từ khi thông tin về đường dây mại dâm này được đưa ra, các hội nhóm trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh "tú bà" Thảo và thông tin điều tra từ cơ quan Công an. Bên cạnh đó, nhiều hội nhóm đăng tải hình ảnh một nam thanh niên cơ bắp, cao đến 1m8 và cho rằng đó là nam huấn luyện viên bán dâm mới bị bắt.



Hầu hết các hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, nam thanh niên này có cuộc sống khá sang chảng, có gu ăn mặc, thường xuyên checkin ở các phòng tập, khoe thể hình vạn vỡ...

Tuy nhiên cách đây khoảng 3 giờ đồng hồ, tài khoản facebook có tên Trần Hữu Duy đã đăng tải nhiều hình ảnh về vụ việc trên với đoạn thông báo đính chính rằng nam thanh niên trong ảnh là mình và bản thân anh không là huấn luyện viên thể hình bán dâm bị Công an quận Long Biên bắt giữ.

Bài đăng của Trần Hữu Duy trên mạng xã hội

Tài khoản Trần Hữu Duy chia sẻ: "Mình xin đính chính lại thông tin này! Vào một ngày đẹp trời không hiểu vì lý do vì sao mình lại nổi tiếng như thế này ạ? Mà mình cũng không biết mình bán dâm lúc nào luôn. Mà rõ ràng em là họ TRẦN mà mọi người ơi. Anh chị em bạn bè đọc cho có chọn lọc vào giúp em với ạ. Chứ cộng đồng mạng dạy sóng thế này em bán nhà mất. Mà mỗi tờ báo nó đều các ảnh khác nhau mà. Nếu mà em đi bán dâm thật thì em đang ngồi bóc lịch rồi mọi người chứ không ngồi đây viết được những dòng này đâu. Chỉ là do em đen người ta lại tìm ra đúng facebook của em rồi lấy ảnh em up lung tung để kiếm fame thôi mọi người. Mọi người đừng share linh tinh nữa không em lại nổi tiếng bất đắc dĩ bây giờ. Sáng nay đã làm việc với cơ quan Công an để giải quyết các page đăng sai sự thật để xử lý".

Bài viết được đăng tải vài tiếng nhưng thu hút hàng trăng lượt bình luận. Rất nhiều bạn bè của nam thanh niên này đã vào hỏi thăm và nói "kiện đi". Một số người khác thể hiện sự đồng cảm với nam thanh niên này khi bị sử dụng hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội.

Khi thấy mọi người chụp màn hình các bài đăng có ghi thông tin nam huấn luyện viên bán dâm là N.H.D. thì tài khoản Trần Hữu Duy có bình luận lại và liên tục khẳng định: "Em họ Trần mà".

Chưa biết thực hư câu chuyện này như thế nào nhưng rất nhiều cư dân mạng đã thể hiện thái độ đồng cảm với nam thanh niên này. Mọi người hài hước trêu nam thanh niên "đen thôi, chứ đỏ thì quên đi"...

Liên quan đến vụ bán dâm vừa bị triệt phá, theo An ninh thủ đô, Công an quận Long Biên cho biết, đơn vị vẫn đang mở rộng điều tra. Bước đầu xác định Thảo dắt mối bán dâm cho nam huấn luyện viên thể hình với một cô gái 22 tuổi, giá 18 triệu. Nhưng khi giao dịch với nam huấn luyện viên này, Thảo báo giá 12 triệu.

