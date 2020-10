Vụ vợ tố chồng ngoại tình cùng lúc 2 người: Bất ngờ danh tính hotgirl 'tiểu tam' tóc vàng

Đêm 20/10, mạng xã hội náo loạn với thông tin người vợ có tên M. M tố chồng ngoại tình cùng lúc 2 người ở Sài Gòn. Người vợ đáng thương trực tiếp tố danh tính của một trong hai tiểu tam ngoại tình với chồng mình là Anna Matviichuk.

Trên facebook cá nhân, chị vợ chỉ đích danh hai cô tiểu tam cặp kè với chồng mình, trong đó có Anna Matviichuk. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, người vợ còn đăng tải nhiều clip ghi lại hình ảnh chồng cô và nàng hotgirl tóc vàng có hành động thân mật tình tứ. Loạt video do người vợ thuê thám tử tư theo dõi và ghi lại được.

Clip và hình ảnh do chị M.M được cho là chồng chị ngoại tình với Anna Matviichuk



Đáng nói chị M. viết: "Khi tôi buộc tội anh thì anh thừa nhận và kêu công việc. A.M còn đăng facebook chửi và thách thức tôi, nhưng tôi vẫn không nhắn tin hay chửi cô ấy".



Hiện chưa rõ thực hư sự việc nhưng câu chuyện được lan truyền trên mạng xã hội nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Những hình ảnh thân mật được thám tử ghi lại



Anna Matviichuk là cái tên không còn xa lạ, được đông đảo fan hâm mộ Việt biết đến. Cô gái đến từ Ukraine, năm nay 25 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Cô nàng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, nhan sắc ngọt ngào với đôi mắt xanh lấp lanh, làn da trắng hồng, sống mũi cao và đặc biệt là mái tóc bạc h kim cực kỳ nổi bật.



Không chỉ có ngoại hình, Anna còn là một cô gái đa tài khi đang làm một MC, người mẫu tự do và cả vai trò ca sĩ.



Kênh YouTube của cô nàng thường xuyên đăng tải các vlog kỉ niệm của mình trong những chuyến đi chơi hay đôi khi là thực hiện vài thử thách khó đỡ như: lừa bạn Tây ăn mắm tôm, óc heo tái và hột vịt lộn,…

Hotgirl xinh đẹp còn sở hữu một kênh TikTok với 1,4 triệu người theo dõi. Xem TikTok của Anna, cư dân mạng sẽ bị “đốn tim” bởi hàng loạt khoảnh khắc đáng yêu và không phần mặn mà của cô nàng.

Trái ngược với sự nhí nhảnh, thậm chí là "trẻ trâu" trong các clip trên YouTube và TikTok, thì ở trang Facebook và Instagram cá nhân, Anna là thường xuyên đăng tải những hình ảnh thần thái đỉnh cao, sang chảnh chẳng thua kém các người mẫu chuyên nghiệp.

Anna từng chia sẻ lý do gắn bó với Việt Nam là vì cô nàng vô cùng thích cuộc sống, con người và ẩm thực ở mảnh đất này.



Anna hiện đảm nhận công việc làm MC cho đài truyền hình, cô còn tích cực học thêm tiếng Việt và học hát và hứa hẹn sẽ trình làng nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Theo Hà Ly/SKCĐ