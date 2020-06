Hotgirl Bình Định buôn ma túy vì mê làm đẹp, cần tiền để phẫu thuật thẩm mỹ

Ngày 22/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Định đã tạm giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hai nữ đối tượng này là Nguyễn Thị Hồng Linh (20 tuổi, ở P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn, Bình Định) và Nguyễn Thị Kim Cúc (23 tuổi, ở xã Mỹ Đức, H.Phù Mỹ, Bình Định).

Trước đó, vào tối 20/6, khi đang tuần tra tại bến xe Quy Nhơn, thuộc phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Định phát hiện Linh và Cúc có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra. Khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong người Linh có mang theo 1 gói ma túy cùng 8 viên thuốc lắc.

Sau đó, lực lượng trinh sát tiếp tục thực hiện lệnh khám xét khu vực phòng trọ của Linh và cúc. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ 54 viên thuốc lắc và 84g ketamine. Sau đó, lực lượng trinh sát đưa Linh và Cúc về trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Hồng Linh khai số ma túy trên đang định mang đi bán cho người nghiện thì bị phát hiện. Linh cho biết do mình thích làm đẹp , ăn mặc sành điệu hàng hiệu nên đã quyết định mua bán ma túy, sau đó kiếm tiền phẫu thuật thẩm mỹ.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của Pháp luật

Trước đó vào ngày 8/6, đội CSĐT tội phạm ma túy công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt quả tang Hoàng Nguyễn Minh Hằng (21 tuổi, trú phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vào thời điểm bị phát hiện, hotgirl sinh viên năm 2 trường Cao đẳng Du lịch Huế này đang cầm theo 1.303 viên thuốc lắc, gần 500 triệu đồng và nhiều dụng cụ, giấy tờ liên quan...

Thủ đoạn của đối tượng này như sau: Hằng mua ma túy từ nhiều đối tượng ở TP.HCM, sau đó yêu cầu đồng bọn ngụy trang ma túy dưới dạng những hộp quà sinh nhật, hộp mỹ phẩm. Sau đó, số hàng được ngụy trang này sẽ được gửi lên xe khách, chạy tuyến TP.HCM - Huế. Khi hàng tới Huế, Hằng tiếp tục bỏ tiền thuê tài xế xe ôm, xích lô hành nghề quanh bến xe để chở những "hộp quà" trên về nhà rồi đi giao dịch.

