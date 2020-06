YouTube xác nhận kỷ lục 86,3 triệu lượt xem trong 24h đầu của `How You Like That`

Con số này thậm chí còn cao hơn 4 triệu views so với kỷ lục hiển thị trước đó. Như vậy, "How you like that" chính thức được xác nhận là MV có lượt xem trong 24h đầu cao nhất thế giới.

Đúng 1 ngày sau khi được "trình làng", MV "How you like that" đạt số views hiển thị là 82,3 triệu, trở thành nghệ sĩ có MV được xem nhiều nhất trong 24h đầu. Tuy nhiên, nhiều người vẫn hoang mang, thấp thỏm chờ đợi YouTube xác nhận views chính xác, lo sợ không biến sản phẩm mới của BLACKPINK có bị trừ views hay không.

BLACKPINK - 'How You Like That' M/V



Đến đêm 29/06, người hâm mộ đã biết được đáp án khi tờ Variety tiết lộ, YouTube đã xác nhận với họ rằng số lượt xem chính xác trong 24h đầu của “How You Like That” là 86.3 triệu views. Như vậy, con số này còn cao hơn hẳn 4 triệu views so với 82.3 triệu hiển thị ban đầu.



Do đó, MV mới của Do đó, MV mới của BLACKPINK đã nắm chắc kỷ lục MV được xem nhiều nhất thế giới trong 24 giờ đầu tiên. Bên cạnh đó, "How you like that" cũng giữ kỷ lục mới về số lượt xem công chiếu (Premiere) cao nhất thế giới khi có tới 1,66 triệu người xem trong 1 thời điểm.



Được biết, toàn bộ views sau khi xác nhận chính là views tự nhiên, không dính quảng cáo khi mà YouTube đã áp dụng thuật toán mới loại bỏ quảng cáo với views trong 24h đầu để tăng cường tính công bằng và minh bạch.



Đây lại là một kỷ lục mới vô cùng ấn tượng của 4 cô gái của YG trở lại sau hơn 1 năm vắng bóng. Đến thời điểm hiện tại, "How you like that" của BLACKPINK đã thu về hơn 155 triệu views trên YouTube.



Trước đó, kỷ lục MV được xem nhiều nhất trong 24h đầu thuộc về "Boy With Luv" của BTS với 74,6 triệu view.



