Hủ tục ghê rợn ở bộ lạc Dani, Indonesia: Phụ nữ phải cắt ngón tay để làm hài lòng người chết

Theo Daily Mail, Dani là bộ lạc duy nhất vẫn duy trì lối sống của thời kỳ đồ đá. Bộ lạc này sống ở phía Tây đảo New Guinea, trong thung lũng Baliem. Cuộc sống của họ bị ngăn cách với văn minh nhân loại bởi dốc núi, rừng rậm của Indonesia

Bộ lạc Dani được phát hiện cách đây khoảng 80 năm bởi các nhà khoa học phương Tây. Cách đây vài năm, một nhiếp ảnh gia người Italia tên là Gianluca Chiodini (41 tuổi) đã tận mắt chứng kiến cuộc sống của dân trong bộ lạc. Trong thời gian sinh sống tại bộ lạc này, ông đã tranh thủ chụp được nhiều bức ảnh quý giá.

Đây là bộ lạc duy nhất vẫn duy trì lối sống như thời kỳ đồ đá

Dani là bộ lạc nổi tiếng với nhiều hủ tục man rợ như hun khói người chết thành xác ướp, sẵn sàng chặt ngón của phụ nữ để tưởng nhớ người đã khuất trong gia đình ... và cả tục ăn thịt người ghê rợn.

Hủ tục cắt ngón tay được người Dani gọi là Ikipalin. Theo đó, khi một gia đình có người thân mất đi thì người phụ nữ trong nhà sẽ phải cắt đứt một hoặc 2 đốt ngón tay. Hành động này được xem là dã man với xã hội văn minh nhưng với người Dani đây là cách tưởng nhớ cũng như là Cách làm vừa lòng người đã khuất.

Người Dani tin từng, người thân mất đi không chỉ là nỗi đau về tinh thần mà còn là nỗi đau thể xác. Số lượng ngón tay mất đi đồng nghĩa với việc người phụ nữ đó đã mất từng ấy người thân. Cho đến nay, bộ lạc này vẫn duy trì hủ tục này và coi đó là truyền thống văn hóa.

Cắt ngón tay khi gia đình có người thân chết là hủ tục được người Dani duy trì đến tận bây giờ

Việc cắt ngón tay mỗi khi có người thân mất được diễn ra trong bí mật. Người phụ nữ đất một nơi không có người qua lại rồi dùng mảnh đá hay rìu đập dập một đốt hoặc hai đốt ngón tay. Sau khi xương ngón bị dập, người phụ nữ sẽ về làng cho mọi người xem phần ngón tay này. Người dân trong làng sẽ dùng xương ống chân của loài chim caswari - loài chim lớn như đà điểu - đã được mài bén, cắt lìa đốt ngón tay đã bị dập xương.

Người Dani dùng lá cây rừng băng bó vết thương cho đến khi lành hẳn. Có một số trường hợp, người phụ nữ bị thương phải làm việc khi ngón nay chưa lành, điều này khiến vết thương bị nhiễm trùng, đau đớn. Tuy vậy, hủ tục này vẫn phải duy trì dù có chuyện gì tồi tệ hơn xảy ra.

Người Dani vô cùng coi trọng những người đã mất. Nếu người thân mất đi mà đốt ngón tay không đủ để cắt bỏ thì có thể cắt sang các bộ phận khác trên cơ thể như vành tai, mũi... Đó là một cách để chứng minh sự kính trọng, tình thương và nỗi đau mà người sống dành cho người đã khuất. Trên thực tế, xã hội hiện đại coi đây là hành động vô cùng mất nhân tính.

Ngoài hủ tục cắt ngón tay để làm vừa lòng người chết , bộ lạc Dani còn duy trì truyền thống hun khói xác ướp. Họ để khác ướp lên trên gác bếp ở trong căn nhà và hun khói.

người Dani còn có hủ tục ướp xác người chết

Ngày nay, người Dani còn giữ 7 xác ướp nhưng chỉ có 2 xác ướp cho người ngoài tận mắt nhìn thấy. "Để bảo quán xác ướp, người Dani bôi một loại dầu thơm làm từ mỡ lợn và hun khói trong 6 giờ. Hoạt động này diễn ra hàng ngày trong 250 năm”, Chiodini nói.

"Xác ướp mà tôi được thấy là tù trưởng Wimontok Mabel. Ông ấy là một chiến binh dũng mãnh, sống cách đây hơn 250 năm và từng có 25 vợ”, vị nhiếp ảnh gia nói thêm.

Còn tập tục ăn thịt người cũng từng được xem là truyền thống của bộ lạc. Nhưng đến năm 1990 thì nó đã bị chấm dứt. Nhiếp ảnh gia Chiodini nói mình được bộ lạc đón tiếp khá niềm nở và được xem tận mắt xác ướp tù trưởng 250 năm tuổi.

Cho đến thời điểm hiện tại, bộ lạc này vẫn duy trì tập tục sống như thời đồ đá dù đã tiếp nhận thêm nhiều lối sống hiện tại. Chính phủ Indonesia đã tác động để người Dani bỏ những tập tục không phù hợp. Thay vì ăn thịt người, giờ đây bộ lạc Dani chuyển sang săn lợn bằng cung tên để làm nguyên liệu tổ chức lễ hội.

