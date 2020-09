Chỉ cần cắt bớt 3 món này kết hợp với tập gym, Hứa Khải đánh bay 18kg mỡ thừa chỉ trong 2 tháng

Bước ra từ bộ phim cung đấu nổi tiếng Diên Hi Công Lược, Hứa Khải với vai diễn Phó Hằng ngay lập tức trở thành nam thần được truyền thông săn đón, hội chị em mê mệt. Anh chàng được yêu mến với vẻ ngoài bảnh bao chuẩn soái ca, thân hình 6 múi và lối diễn xuất tự nhiên, tính cách hài hước.

Tuy vậy, còn nhớ khoảng tháng 8/2018, sau khi kết thúc bộ phim Diên Hy Công lược, nam diễn viên sinh năm 1995 gây bất ngờ vì khuôn mặt tròn hơn hẳn, những đường nét cơ thể rắn rỏi bị che lấp bởi mỡ thừa. Trông bộ dạng tăng cân khiến các fan trêu chọc anh chàng "Gần đây ăn uống ngon miệng lắm phải không anh?".

Anh chàng béo lên trông thấy sau khi phim Diên Hy Công Lược đóng máy



Xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh hồi tháng 9/2018, Hứa Khải còn xấu hổ che mặt vì fan nhận ra bộ dạng mập lên trông thấy. Gương mặt sắc nét ngày nào giờ thô và to hơn.



Sau khoảng thời gian xuống dốc đó, chàng Phó Hằng buộc phải Sau khoảng thời gian xuống dốc đó, chàng Phó Hằng buộc phải Giảm cân cấp tốc để lấy lại phong độ như xưa. Nhờ cắt giảm chế độ ăn và chăm tập gym cường độ cao, Hứa Khải giảm tới 18kg chỉ trong 2 tháng.

Loại bỏ 3 món ăn trong thực đơn hàng ngày



Công việc bận rộn của diễn viên chắc chắn khiến nếp sinh hoạt và đặc biệt là chế độ ăn uống bị ảnh hưởng. Nam diễn viên thường xuyên phải sử dụng các loại đồ ăn nhanh khiến cân nặng của anh tăng không phanh trong thời gian quay phim.



Hứa Khải đặc biệt yêu thích món bánh mì kẹp thịt, nh có thể ăn hai cái bánh cùng một lúc mà không cảm thấy ngán. Thông thường một chiếc bánh mì kẹp thịt có chứa từ 400 - 600 calo, cung cấp nhiều năng lượng hơn cơm lại còn chứa chất béo không tốt. Do đó, để giảm cân anh chàng phải từ bỏ món khoái khẩu này.



Đã ăn bánh mì thì hầu hết mọi người đều uống nước ngọt, thói quen này càng làm tăng nguy cơ béo phì. Nước ngọt nhiều đường nên chứa hàm lượng calo cao, kích hoạt quá trình sản xuất insulin đồng thời biến lượng đường thành chất béo tích tụ ở vòng eo. Chưa kể loại nước còn gián tiếp gây đói nhanh, tăng cảm giác thèm ăn.



Ngoài ra, nam diễn viên còn thường xuyên ăn vặt với các loại thực phẩm chiên dầu mỡ và bánh kẹo. Đồ ăn vặt cũng là nguyên nhân làm tăng cân nhanh, nguy cơ mắc các bệnh tim mạch hay Ngoài ra, nam diễn viên còn thường xuyên ăn vặt với các loại thực phẩm chiên dầu mỡ và bánh kẹo. Đồ ăn vặt cũng là nguyên nhân làm tăng cân nhanh, nguy cơ mắc các bệnh tim mạch hay tiểu đường . Để giảm cân, Hứa Khải không ngần ngại loại bỏ các món ăn này dù thời gian đầu chống chọi với cơn thèm ăn không phải dễ dàng.



Tập gym cường độ cao



Xuất thân là người mẫu nên không có gì ngạc nhiên khi Hứa Khải rất chăm chút tới ngoại hình đặc biệt là vóc dáng và gu thời trang. Chàng trai thường xuyên chia sẻ hình ảnh Xuất thân là người mẫu nên không có gì ngạc nhiên khi Hứa Khải rất chăm chút tới ngoại hình đặc biệt là vóc dáng và gu thời trang. Chàng trai thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập gym lên mạng xã hội . Các fan tha hồ ngắm cơ bắp tay cuồn cuộn và vòng bụng 6 múi của mỹ nam.

Body 6 múi là nhờ chăm tập gym



Trong phong cách thời trang, nam diễn viên chú trọng sự tối giản nhưng vẫn cực kỳ thời thượng. Anh cực kỳ yêu thích các trang phục cool ngầu hơi hướng sporty và street style, với gam màu đen trắng.

Hứa Khải sinh năm 1995, xuất thân là người mẫu sau chuyển sang làm diễn viên. Bộ phim đầu tay của Hứa Khải là Triều Ca quay từ năm 2016. Đến năm 2018, tên tuổi của anh chàng nổi tiếng khắp nơi dù chỉ là một vai phụ trong Diên Hy công lược. Sau phim này, anh chàng được đóng chính trong các dự án như Liệt hỏa quân hiệu, Chiêu dao.

Your browser does not support HTML5 video.

Mẹo giúp nam giới có cơ bắp 6 múi

Xem thêm: 3 nữ idol xứ Hàn sở hữu vòng eo chưa tới 50cm khiến fan kinh ngạc

Theo Hà Ly/SKCĐ