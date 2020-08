Huấn Hoa Hồng bị xử phạt vì bôi nhọ, vu khống cán bộ công chức và thanh niên TP HCM

Trước đó, đối tượng cũng đã bị Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) triệu tập để điều tra, làm rõ một số nội dung theo như đơn tố cáo của công dân.

Huấn Hoa Hồng tại cơ quan điều tra.

Theo Công Lý, Cục An ninh chính trị nội bộ đã nhận được đơn tố cáo cho biết, ngày 21/4/2020, khi sử dụng Facebook cá nhân có tên Huấn Hoa Hồng để livestream bán hàng, Bùi Xuân Huấn đã có những phát ngôn thiếu chuẩn mực khi vu khống "80% cán bộ, công chức, thanh niên TP HCM từng sử dụng ma túy".



Tuy nhiên, tại buổi làm việc với cơ quan điều tra, Huấn Hoa Hồng lại không cung cấp được bằng chứng về việc ' 80% công chức, thanh niên ở TP Hồ Chí Minh sử dụng ma túy'. Do đó, đối tượng này đã cung cấp thông tin sai sự thật trên facebook, xúc phạm danh dự và uy tín của thanh niên, công chức TP HCM.



Xét thấy hành vi của Huấn Hoa Hồng đã vi phạm quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 5, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, ngày 15/7/2013 của Chính phủ, Cục An ninh chính trị nội bộ đã chuyển hồ sơ sang Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Hà Nội để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Huấn Hoa Hồng từng xử phạt 17,5 triệu đồng khi xuất bản, phát hành sách 'chui'.

Your browser does not support HTML5 video.

Trước 2 lần bị bắt, Huấn "hoa hồng" từng mạnh miệng khuyên răn mọi người tránh xa ma túy trên mạng xã hội