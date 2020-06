Trước khi bị truy bắt, Huấn `hoa hồng` ngang nhiên xuất bản sách `chui`, tung MV quảng cáo cờ bạc

Huấn "hoa hồng" còn khoe khoang rằng mình có quen biết nhiều " Huấn "hoa hồng" tên thật là Bùi Xuân Huấn (36 tuổi, quê Yên Bái), bắt đầu nổi danh trên mạng xã hội qua những đoạn clip khoe tiền, khoe vàng và thách thức giang hồ. Trong những đoạn video mà Huấn đăng tải, gã trai này luôn tỏ ra coi thường Pháp luật qua việc thách thức cơ quan công an khi bị dừng xe, ngang nhiên sử dụng ma túy tại nhà...còn khoe khoang rằng mình có quen biết nhiều " giang hồ mạng " tai tiếng khác như Khá Bảnh, Quang Rambo,... thường chụp ảnh, livestream cùng những đối tượng này.

Sau đó, Huấn "hoa hồng" liên tục thu hút sự chú ý của cư dân mạng qua loạt clip livestream về "đạo lý làm người", tình yêu cuộc sống. Huấn rao giảng rằng giới trẻ nên chịu khó học tập, tránh xa cờ bạc, ma túy,... Thực tế, bản thân Huấn từng 2 lần bị đi cai nghiện ma túy bắt buộc, lần gần đây nhất là vào đầu tháng 3/2020. Một bộ phận cư dân mạng đã gọi Huấn là "idol", là "thầy",... sau loạt phát ngôn đạo lý như "Cần cù thì bù siêng năng; Có làm thì mới có ăn",...

Không dừng lại ở đó, Huấn Hoa Hồng còn tự ý xuất bản sách về kinh doanh do mình viết, bán ra thị trường. Hai quyển sách này có tên "Bí kíp kinh doanh online" và "Đệ nhất kiếm tiền", có in hình của Huấn và được bán với giá "trên trời", gần 1 triệu đồng/bộ sách. Huấn tự tin quảng cáo rằng 2 quyển sách của mình sẽ dạy cách làm giàu bằng cách kinh doanh , bán hàng qua mạng".

Tuy nhiên, sau đó Cục Xuấn bản, In và Phát hành đã tiến hành rà soát, phát hiện cả 2 quyển sách của Huấn không nằm trong danh mục đăng ký xuất bản. Nhà xuất bản in trên bìa sách của Huấn cũng là một cơ quan bịa đặt, không có thật. Sau đó, Cục đã gửi thông tin tới Sở TT&TT đề nghị kiểm tra, xử lý hai cuốn sách phát hành trái phép này. Sau đó, Huấn đã phải thừa nhận sách của mình là ấn phẩm "chui", do... thiếu hiểu biết nên đã mắc sai lầm và xin lỗi mọi người.

Không lâu sau đó, Huấn lại gây chú ý khi tung ra MV ca nhạc quảng cáo game cờ bạc trá hình. MV tên "Muôn kiếp là anh em" dài hơn 6 phút có nội dung bạo lực, thể hiện triết lý "giang hồ" của Huấn khiến nhiều người bức xúc. Chưa dừng lại ở đó, trong video liên tục lồng ghép những hình ảnh quảng cáo game đánh bạc online như G*88, 7**club,...

Được biết, G*88, 7**club,... đều là những game cờ bạc, cá độ có trụ sở đặt ở nước ngoài, hoạt động trá hình thong qua game bài đổi thưởng. Tại Việt Nam, loại hình đánh bạc online đều bị cấm, do đó việc MV của Huấn xuất hiện những game cá độ này đã khiến cư dân mạng phẫn nộ, bức xúc.

Mới đây, theo thông tin từ Báo Thanh Niên, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đã phát lệnh truy tìm Huấn Hoa Hồng, tức Bùi Xuân Huấn. Một số nguồn tin nói rằng do Huân liên quan tới một đơn tố cáo chưa rõ nội dung của người dân, tuy nhiên vẫn chưa rõ vì sao Huấn lại bị cơ quan chức năng truy tìm, . Thông tin gã "giang hồ mạng" này bị Công an quận Thủ Đức truy tìm đang được cư dân mạng quan tâm, chú ý.

