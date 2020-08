"Thần dược" trong chiếc ví da hé lộ "bi kịch" của huấn luyện viên thể hình sau mỗi lần đi khách

Theo nguồn tin từ An ninh thủ đô, sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã tổ chức lực lượng triệt phá đường dây môi giới mại dâm trên địa bàn.

Cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phương Thảo (SN 1990, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Cơ quan Công an đang điều tra Thảo về hành vi Môi giới mại dâm.

Theo nguồn tin của An ninh thủ đô, kẻ bán dâm là nam giới khoảng 30 tuổi, là người ngoại tỉnh đến Hà Nội sinh sống và làm việc. Người này vốn xuất phát từ người đi tập thể hình nên có cơ thể cường tráng, săn chắc. Thêm nữa, cũng sở hữu gương mặt ưa nìn.

Tú bà Nguyễn Phương Thảo

Cũng nhờ tập thể hình và làm huấn luyện viên thể hình ở các phòng tập có tiếng tại Hà Nội nên anh ta có thu nhập kha khá. Học viên của anh ta hầu hết là phụ nữ, ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Hết giờ tập, anh ta được học viên rủ đi uống cà phê, ăn nhậu. Lần đầu tiên, anh ta từ chối thẳng thừng nhưng nhiều lần sau đó anh ta không từ chối nữa. Nam huấn luyện viên thể hình nhận ra: "Đi ăn, cà phê cũng chả ảnh hưởng gì đến công việc, cuộc sống".

Thế nhưng, đó chỉ là màn mở đầu cho "nghề mới" của vị huấn luyện viên cơ bắp này. Sau nhiều lần đò đưa, anh ta đồng ý đáp ứng nhu cầu sinh lý của ai chấp nhận mức giá "hợp lý".

Vị huấn luyện viên thể hình "giao dịch" trực tiếp với các "đối tác" thông qua các phòng tập Gym của mình. Ngoài ra, anh ta còn mở rộng "thị trường", anh ta còn lên mạng xã hội. Cũng từ thế giới ảo này mà anh ta quen được "tú bà" Nguyễn Phương Thảo.

Huấn luyện viên thể hình và "tú bà" Thảo chưa hề gặp mặt ngoài đời, mọi giao dịch đều được thực hiện trên mạng xã hội. Theo An ninh thủ đô, trước khi vụ bán dâm diễn ra, Thảo liên hệ trước với vị huấn luyện viên thể hình này khoảng 10 ngày.

Nam huấn luyện viên bán dâm cho thiếu nữ 22 tuổi

Thảo yêu cầu anh ta gửi ảnh bán thân, ảnh chân dung qua mạng xã hội. Từ những bức ảnh này, Thảo tung vó tìm kiếm người mua dâm. Khi một khách nữ 22 tuổi đồng ý bán dâm với giá 18 triệu thì Thảo liên lạc lại với huấn luyện viên thể hình.

Theo báo cho Nguyễn về thông tin khách hàng và giá bán dâm là 12 triệu đồng. Nam huấn luyện viên thể hình không hề hay biết Thảo đã tự kênh giá. Anh ta chỉ ngớ người phát hiện sự thật khi bị Công an bắt giữ.

Nếu vụ bán dâm thành công, Thảo sẽ chuyển tiền cho nam huấn luyện viện vào tài khoản cá nhân. Cả quá trình giao dịch cả hai người không hề gặp gỡ và chạm mặt nhau.

Trong vụ án này, có một tình tiết được cơ quan điều tra tiết lộ đó là chiếc ví của nam huấn luyện viên thể hình. Nếu ví của những người đàn ông khác đựng thẻ card, tiền thì ví của vị huấn luyện viên này còn đựng thêm cả những viên thuốc Viagra... Nó luôn luôn có sẵn trong ví của người này để anh ta sử dụng luôn khi đi "gặp khách". Cũng từ chiếc ví này, người ta bắt đầu mường tượng ra hành trình đi khách đầy bi kịch...

Như đã đưa tin, chiều 4/8, cảnh sát hình sự kiểm tra khách sạn ở Long Biên và bắt quả tang đôi nam nữ đang bán dâm. Từ lời khai của cặp đôi này, cơ quan chức năng bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Phương Thảo. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.