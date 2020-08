Huawei tuyển dụng 4 thiên tài trẻ tuổi, trả lương lên tới 7 tỉ. Vẫn còn 296 cơ hội cho bạn!

Thiếu niên Thiên tài thực chất không phải là một dự án mới của Huawei . Trong một bài phát biểu nội bộ vào năm 2019, CEO Nhậm Chính Phi đã sớm công bố nội dung của dự án này, dự kiến tuyển dụng 20-30 thiên tài từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, do hiện nay tập đoàn đang phải hứng chịu áp lực từ nhiều phía, ví dụ như cảnh báo sử dụng Huawei tại các nước châu Âu, cắt giảm 70% nhân sự ở Ấn Độ, khiến dự án này được tái khởi động với quy mô lớn hơn rất nhiều. Được biết, vào năm 2020, Huawei dự kiến sẽ tuyển thêm từ 200-300 nhân sự thông qua dự án thiên tài này. Ông Nhậm cũng cho biết, việc có thêm các nhân sự trẻ trong bộ máy hoạt động được kỳ vọng sẽ kích thích tính năng động và sáng tạo cho bộ máy nhân viên có sẵn tại tập đoàn.

Cụ thể, kể từ đầu năm nay, Huawei đã tuyển dụng được ít nhất 4 cá nhân xuất sắc thông qua dự án này. Hai cá nhân hiện đang dậy sóng cộng đồng mạng là Zhang Ji và Yao Ting đều cùng tốt nghiệp Tiến sĩ tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về Quang Điện Tử tại Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung. 2 cá nhân còn lại được biết đều là sinh viên đại học đến từ Đại học Giao thông Tây An. Theo thông tin được đăng tải, cả 4 nhân viên mới của Huawei đều nhận được mức lương khởi điểm gây choáng váng: Zhang Ji 2,01 triệu NDT 1 năm, Yao Ting nhận 1,565 triệu NDT, 2 sinh viên Đại học Giao thông Tây An nhận 896.000 NDT và 1,008 triệu NDT lần lượt tương ứng với khoảng 6,7 tỷ, 5,2 tỷ, 2,9 tỷ và 3,3 tỷ đồng.

Zhang Ji nhận số tiền lương lên tới 7 tỷ đồng thông qua tuyển dụng của dự án này



Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung là ngôi trường Đại học có mối quan hệ mật thiết với Huawei. Được biết, hàng loạt các giám đốc trụ cột của Huawei đều có xuất thân từ ngôi trường này. Ngoài ra, hàng năm Huawei còn nhận được nguồn cung nhân sự trẻ tài năng rất lớn từ đây. Theo tờ Nhật báo Dương Tử, trên thế giới, những người nhận được mức lương 2,01 triệu tại Huawei như Zhang Ji chỉ có 4 người, và có tới 3 người tốt nghiệp Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung.





Đại học Khoa học Kỹ Thuật Hoa Trung



Zhang Ji, sinh năm 1993, đến từ Thông Sơn và Hồ bắc là ứng cử viên xuất sắc đã trải qua 7 vòng thi khốc liệt của dự án này: Vòng loại hồ sơ, kiểm tra viết, phỏng vấn ban đầu và lần lượt là các vòng phỏng vấn với quản lý trực tiếp, trưởng phòng, tổng giám đốc và nhân sự. Mỗi vòng đều được kiểm tra, đánh giá năng lực khó khăn và là thách thức với mỗi thí sinh. Hiện Zhang Ji đã gia nhập Huawei. Công việc của anh tạm thời là tiếp tục một số công việc và dự án có liên quan trong thời gian học lên Tiến sĩ. Theo nhu cầu kinh doanh của công ty, Huawei sẽ dần điều chỉnh nội dung công việc để các "thanh niên thiên tài" của mình phát huy được đầy đủ những lợi thế tốt nhất của bản thân.

Ngoài Zhang Ji, Yao Ting cũng là một cái tên vô cùng nổi trội đến từ Đại học Khoa học Kỹ thuật Hoa Trung. Yao Ting đã đạt đến học vị Tiến sĩ với hướng nghiên cứu phương tiện lưu trữ mới (NVM, SMR), cơ sở dữ liệu và hệ thống lưu trữ giá trị khóa.

Yao Ting được bộ phận nhân sự trực tiếp mời ứng tuyển

Khác với Zhang Ji, Yao Ting nhận được cuộc gọi từ bộ phận nhân sự của Huawei để mời nộp hồ sơ xin việc. Sau khi đánh giá công việc và cảm thấy phù hợp với khả năng của mình, Yao Ting mới chính thức ứng tuyển vào dự án và trải qua các vòng phỏng vấn giống Zhang Ji. Theo đó, định hướng nghiên cứu của Yao Ting tại Huawei là tiếp tục công việc nghiên cứu tiến sĩ của mình, tối ưu hóa hiệu quả truy cập của hệ thống lưu trữ giá trị khóa và sử dụng các thiết bị lưu trữ trên nền tảng đám mây của Huawei.

Your browser does not support HTML5 video.



Huawei đang đối mặt với khủng hoảng



Theo Thùy Dương/SKCĐ