Hướng dẫn cách chặn tin nhắn và cuộc gọi rác gây phiền chỉ với một tin nhắn

Một trong những điều phiền phức nhất với người dùng điện thoại chính là thường xuyên nhận tinnhắn spam, quảng cáo. Với những người thường xuyên làm việc trên điện thoại, việc phải nhận tin nhắn rác thực sự rất khó chịu.

Thật may là từ ngày 1/10, Nghị định số 91/2020/NĐ-CP (Nghị định 91) của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác có hiệu lực.

Tin nhắn cuộc gọi rác khiến nhiều người thấy phiền phức

Ngoài những quy định chi tiết về quảng cáo qua điện thoại , tin nhắn và thư điện thử. Nghị định này còn bổ sung quy định xử phạt cho các hành vi gửi tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác với mức phạt từ 5-100 triệu đồng.

Tại Điều 7 của Nghị định 91 cũng giải thích về Danh sách không quảng cáo gồm những số điện thoại không nhận tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn quảng cáo và cuộc gọi quảng cáo.

Tại Khoản 3, Điều 7 của nghị định, cũng ghi rõ, người Quảng cáo, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông không được gọi điện gửi tin nhắn quảng cáo hay gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong danh sách DoNotCall.

Điều 32 của nghị định cho biết, hành vi gửi tin nhắn, gọi điện thoại quảng cáo khi chưa được đồng ý hoặc khi người sử dụng đã từ chối nhận quảng cáo sẽ bị phạt 5-10 triệu đồng. Còn nếu cố tình gửi quảng cáo đến các số nằm trong danh sách không quảng cáo thì người vi phạm sẽ bị phạt 80-100 triệu đồng và có thể bị thu hồi số điện thoại vi phạm.

Theo Nghị định 91, người dùng có thể tham gia DoNotCall để không phải nhận tin nhắn hay cuộc gọi rác, đồng thời có thể phản ánh tình trạng bị làm phiền này thông qua hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác trên đầu số 5656 cho Cụ An toàn thông tin của Bộ thông tin và Truyền thông cung cấp.

Hướng dẫn thao tác chặn tin nhắn, cuộc gọi rác

Để tương tác với hệ thống đầu số 5656, bạn có thể thực hiện đăng ký theo những cú pháp sau:

Phản ánh cuộc gọi rác soạn: V [nguồn phát tán] [nội dung cuộc gọi rác] gửi 5656



Phản ánh tin nhắn rác soạn: S [nguồn phát tán] [nội dung tin nhắn rác] gửi 5656



Đăng ký vào danh sách không quảng cáo soạn: DK DNC gửi 5656



Rút khỏi danh sách không quảng cáo soạn: HUY DNC gửi 5656



Gửi bản sao tin nhắn quảng cáo soạn: FW [nội dung bản sao tin nhắn quảng cáo] gửi 5656

Cách chặn tin nhắn rác trên iPhone

Đối với những người dùng iPhone bạn có thể thực hiện tính năng chặn tin nhắn cuộc gọi từ người lạ thông qua một vài thao tác sau: Bạn vào phần Cài đặt -> chọn mục Tin nhắn -> bật tính năng Lọc người gửi không xác định.

Sau khi kích hoạt, ứng dụng Tin nhắn sẽ có thêm phần Người gửi không xác định, là nơi chứa các tin nhắn từ người gửi không nằm trong danh bạ, bao gồm tin nhắn rác. Theo đó phần SMS sẽ chỉ chứa những tin nhắn từ người gửi được lưu số.

Ngoài việc lọc tin nhắn rác sang hộp thư riêng, bạn sẽ không nhận được thông báo khi những tin nhắn này được gửi đến.

Cách Chặn Tin Nhắn Rác, Cuộc Gọi Rác

Theo Phương Hoa/SKCĐ