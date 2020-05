Hướng dẫn cách viết đoạn văn nghị luận xã hội 20 chữ về vấn đề an toàn giao thông

Gợi ý dàn ý chi tiết

Mở bài: Giới thiệu về vấn đề nghị luận





Cùng với an toàn thực phẩm, vấn đề an toàn giao thông là điểm nóng thu hút sự quan tâm, chú ý của người dân, khi hàng ngày, hàng giờ, nước ta có không ít những vụ tai nạn xảy ra.





Thân bài





- Thực trạng an toàn giao thông hiện nay



Tình trạng Tình trạng tai nạn giao thông xảy ra ở nước ta ngày càng phổ biến. Theo số liệu thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia năm 2016, cả nước xảy ra hơn 21.000 vụ tai nạn gioa thông, làm 9.000 người chết và thiệt hại nhiều tài sản khác.

- Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông



+ Do ý thức chấp hành an toàn giao thông của người dân đang còn kém, nắm luật chưa chắc.



+ Sự thiếu trách nhiệm trước việc bảo vệ an toàn tính mạng cho bản thân và mọi người xung quanh.



+ Say xỉn vẫn mạo hiểm điều khiển phương tiện giao thông.



+ Một số bộ phận giới trẻ coi thường luật pháp, thích thể hiện bản thân, bốc đồng…



+ Lỗi do phương tiện giao thông yếu kém.



+ Cơ sở hạ tầng có nhiều điểm hạn chế, ổ voi, ổ gà, đường quá chật…



- Hậu quả



+ Nhiều người thiệt mạng



+ Mất mát về tiền bạc, + Mất mát về tiền bạc, Sức Khỏe , con người.



+ Ùn tắc giao thông, mất trật tự + Ùn tắc giao thông, mất trật tự xã hội



- Giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông



+ Đưa ra những biện pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tham gia giao thông.



+ Đưa ra chính sách phù hợp nhằm mang tính chất răn đe, phòng ngừa mạnh mẽ để giảm thiểu tai nạn. + Đưa ra chính sách phù hợp nhằm mang tính chất răn đe, phòng ngừa mạnh mẽ để giảm thiểu tai nạn.



+ Làm tốt hơn nữa việc kiểm tra chất lượng cũng như khác phục cơ sở hạ tầng giao thông.





Kết bài:





Nêu cảm nghĩ của cá nhân em về tai nạn giao thông.





Tổng hợp một số mẫu đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về an toàn giao thông



Mẫu 1 (Nguồn VnDoc.com)





An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà. Thực hiện an toàn giao thông là trách nhiệm của toàn xã hội, nhất là đối tượng học sinh. Việc tuân thủ nguyên tắc và quy định trong giao thông của học sinh ngày nay còn nhiều hạn chế. Nhiều học sinh chưa có ý thức đầy đủ về vấn đề tai nạn giao thông và trách nhiệm của bản thân đối với an ninh, trật tự xã hội. Bởi thế, họ tỏ ra xem thường các quy định, thậm chí là thách thức các lực lượng điều khiển giao thông trong khi tham gia giao thông trên đường, dẫn đến những vi phạm và tai nạn đáng tiếc. Trước thực trạng đó, giáo dục và rèn luyện ý thực thực hiện an toàn giao thông cho mỗi học sinh là vô cùng cần thiết. Học sinh cần trang bị cho mình hiểu biết về vấn đề giao thông và tự biết tuân thủ các quy định an toàn khi tham gia giao thông, đảm bảo an toàn giao thông cho mình và cho mọi người, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra, gây hậu quả nghiêm trọng và đau lòng cho mình và cho người khác; đảm bảo giao thông được thông suốt, tránh gây ùn tắc giao thông. Cuộc sống trở nên an toàn, xã hội văn minh là bởi mỗi con người biết tuân thủ và thực hiện nghiêm khắc các quy định chung. An toàn là bạn, tai nạn là thù. Là học sinh, nhất định phải ý thức được trách nhiệm ấy.





Mẫu 2 (Nguồn: cunghocvui,com)





Cuộc sống hiện đại ngày càng phát triển, các phương tiện giao thông ngày càng được cải tiến để phục vụ cho nhu cầu đi lại của con người thêm phần tiện lợi, an toàn. Thế nhưng có một thực trạng đáng buồn tình trạng an toàn giao thông hiện nay lại trở thành vấn đề đáng báo động.

An toàn giao thông tức là sự chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của luật giao thông khi lưu thông trên đường. An toàn giao thông đảm bảo cho tính mạng của bản thân và những người xung quanh.

Nhưng hiện nay tình trạng an toàn khi tham gia giao thông càng ngày càng đáng báo động. Theo thống kê của Ủy ban an toàn giao thông cuộc gia, hết tháng 9 cả nước đã xảy ra 10518 vụ tai nạn, làm chết hơn chín người và hơn mười nghìn người bị thương. Tai nạn giao thông trên đường bộ chiếm tỉ lệ lớn nhất. Trong quá trình tham gia giao thông ý thức của mọi người còn rất kém, có tới 50% người tham gia giao thông không dùng đèn tín hiệu khi chuyển hướng, 72% không đội mũ bảo hiểm, tình trạng vượt đèn đỏ diễn ra thường xuyên gây nên những tai nạn thương tâm, đáng tiếc. Không chỉ vậy, tình trạng tham gia giao thông khi đã sử dụng chất kích thích như rượu, bia vẫn thường xuyên diễn ra.

Vậy nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng báo động trên. Trước hết phải kể đến ý thức kém của những người tham gia giao thông. Họ đội mũ để chống đối, để không mất tiền, không bị công an phạt, chứ không phải để bảo vệ cho sự an toàn của bản thân. Những quãng đường không có công an, thường xuyên xảy ra tình trạng vượt đèn đỏ, do vội vàng, do lười phải đứng lại chờ đèn chuyển xanh. Nhưng họ đâu có biết, nhanh một phút nhưng có thể chậm cả cuộc đời. Đã biết bao vụ tai nạn xảy do đi trước một vài giây khi đèn chuẩn bị chuyển sang xanh. Đặc biệt với lớp thanh niên, trẻ tuổi thích thể hiện mình, trên đường phố thường phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách đánh võng không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn gây nguy hiểm cho những người cùng tham gia giao thông. Ngoài ra cũng cần phải kể đến hạ tầng nước ta còn yếu, chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân. Bởi vậy mới dẫn đến hiện tượng trong giờ tan tầm, mọi người tranh nhau đi lên vỉa hè để đi cho nhanh, hiện tượng này xuất hiện chủ yếu ở các thành phố. Nhiều con đường xấu, vòng vo gây ra những khó khăn khi gặp tình huống bất ngờ cần xử lí. Trên đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất an toàn khi tham gia giao thông ở nước ta hiện nay.



Thực trạng thiếu an toàn khi tham gia giao thông gây nên những hậu quả hết sức đáng tiếc. Trước hết là đối với người bị tai nạn, nặng thì mất đi tính mạng – tài sản quý giá nhất đối với mỗi con người, nhẹ hơn có thể bị tai biến, mất khả năng lao động,… Đối với gia đình, bị tai nạn giao thông sẽ dẫn đến những chi phí lớn cho việc chữa trị, mất đi nhân lực lao động, đẩy gia đình đến chỗ khó khăn, túng quẫn. Đối với xã hội, tai nạn giao thông gây thiệt hại lớn về kinh tế. Mất đi người lao động, khiến năng suất lao động giảm sút. Nhưng vụ tai nạn giao thông lớn làm tê liệt hệ thống giao thông, làm hư hại đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nến kinh tế của đất nước.

Để thực trạng mất an toàn khi tham gia giao thông không còn tiếp diễn và lan rộng, thì ngay lúc này chúng ta cũng như các cấp, các ngành có liên quan cần lập tức hành động. Đối với bản thân, cần ý thức được tầm quan trọng của việc chấp hành luật giao thông. Chấp hành luật không chỉ bảo vệ bạn mà còn bảo vệ chính những người xung quanh. Ra đường luôn trang bị đầy đủ kiến thức, vững tay lái để đi an toàn. Không tham gia giao thông khi tinh thần không tỉnh táo, say sỉn. Bên cạnh đó cũng cần sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành. Cần có những biện pháp nghiêm minh hơn nữa xử lí những trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông. Nhanh chóng hoàn thiện cơ sở hạ tầng đường bộ để việc tham gia giao thông thuận lợi, không phải chen lấn, xô đẩy trong những giờ tan tầm. Khi có sự phối kết hợp đầy đủ của tất cả mọi người, chắc chắn tình trạng mất an toàn khi tham gia giao thông sẽ giảm.



Là một học sinh, cần nghiêm túc chấp hành mọi quy định về an toàn giao thông. Vận động mọi người chấp hành luật để đảm bảo tính mạng cho bản thân và những người xung quanh. “An toàn giao thông/ Hạnh phúc của mọi nhà”.





Mẫu 3: (Nguồn: doctailieu.com)





Đất nước ta đang phát triển khá nhanh nhờ sự khởi sắc của nền kinh tế và đời sống xã hội, nhưng lĩnh vực giao thông thì dường như không đáp ứng kịp yêu cầu của thời đại. Tình trạng tai nạn giao thông hiện nay đã đến mức báo động đỏ và được xếp vào “thứ hạng cao” trong khu vực Đông Nam Á. Vì thế, vấn nạn này đang là mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội. Làm thế nào để đảm bảo an toàn giao thông? Đó là câu hỏi lớn đặt ra, đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả mọi người.

Giao thông ở Việt Nam hiện nay được coi là lĩnh vực tồi tệ nhất bởi những tai nạn giao thông khủng khiếp thường xuyên xảy ra. Người ta không khỏi rùng mình trước những thông tin đáng sợ về sự thiệt hại người và của do tai nạn giao thông gây ra hằng ngày, hằng tháng, hằng năm. Mỗi ngày, trung bình có khoảng 35 người chết, mỗi năm hơn chục ngàn người chết vì tai nạn giao thông. Quả là một con số khủng khiếp! Chiến tranh đã kết thúc mấy chục năm nhưng chúng ta lại rơi vào một thảm họa không kém đau thương, tang tóc. Có lẽ tai nạn giao thông cũng là một thứ giặc mà chúng ta phải luôn luôn đối mặt. Tai nạn giao thông không chỉ gieo rắc đau thương, làm tan vỡ hạnh phúc của bao gia đinh mà còn gây thiệt hại to lớn về vật chất và tinh thần cho cả xã hội. Bên cạnh đó, tình trạng mất an toàn giao thông nghiêm trọng đã ảnh hưởng không tốt tới sự nhìn nhận, đánh giá tình hình phát triển của Việt Nam và gây khó khăn trong việc đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào nước ta.



Nhiều du khách khi được hỏi về những điều chưa được ở Việt Nam thì họ đều trả lời giống nhau ở chỗ điều đáng ngại nhất là an toàn giao thông quá kém. Họ rất sợ phải đi bộ băng qua đường vì xe cộ chạy ào ào, bất chấp đèn đỏ. Liệu đất nước Việt Nam xinh đẹp, con người Việt Nam thân thiện có tạo được cảm tình với du khách để họ còn muốn quay lại ? Theo con số thống kê của ngành du lịch thì hơn 70% du khách không muốn trở lại vì nhiều lí do, mà một trong những lí do đáng kể là tình trạng giao thông không bảo đảm an toàn. Rõ ràng, mất an toàn giao thông ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, nhất là đối với ngành du lịch. Làm thế nào để Việt Nam trở thành điểm đến của bạn bè quốc tế? Câu trả lời một phần thuộc về tình trạng an toàn giao thông.



Nguyên nhân của tình trạng mất an toàn giao thông thì có rất nhiều. Trước hết là ở nhận thức và thái độ tự giác chấp hành luật lệ giao thông của người dân quá kém. Khi lưu thông trên đường, ai cũng chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ tới người khác. Cho nên mới xảy ra tình trạng không chịu nhường nhau chỗ ngã ba ngã tư nên gây tắc đường hằng giờ; hiện tượng phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách… gây ra tai nạn cho bản thân và cho người cùng lưu thông trên đường xảy ra thường xuyên. Một nguyên nhân quan trọng khác là chất lượng cầu đường không bảo đảm an toàn, cầu cũ, cầu yếu, cầu có tải trọng thấp quá nhiều, trong khi lưu lượng người và xe qua lại quá lớn. Đường giao thông huyết mạch nối liền các vùng miền thì vừa ít, vừa nhỏ và ở trong tình trạng phải sửa chữa, nâng cấp liên tục…



Một nguyên nhân nữa là sự tha hóa của không ít người có trách nhiệm giám sát giao thông. Vì tư lợi, họ sẵn sàng làm ngơ trước các đối tượng vi phạm luật như dùng phương tiện chuyên chở đã quá hạn sử dụng, chở hành khách, hàng hóa quá quy định, chạy quá tốc độ cho phép… Như thế là họ đã cố tình tiếp tay cho tiêu cực và điều tất yếu là tai nạn giao thông ngày càng tăng lên. Cao hơn nữa là một số quan chức của ngành giao thông chưa làm hết trách nhiệm của mình trước nhân dân và đất nước, thậm chí còn vi phạm nặng nề mà vụ án PMU 18 vừa qua là một ví dụ điển hình.



Để bảo đảm an toàn giao thông, cần phải có những biện pháp thích hợp và đồng bộ. Trước hết, cần phải tăng cường việc tuyên truyền giáo dục công dân về luật giao thông, nâng cao trình độ hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành luật. Nhắc nhở, bắt buộc mọi người đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy. Ngoài ra, phải có những hình thức xử phạt thích đáng đối với những người cố tình vi phạm luật. Mặt khác, cần làm trong sạch lực lượng cảnh sát giao thông, nghiêm trị những kẻ cậy chức cậy quyền, làm trái quy định của Nhà nước. Yếu tố quan trọng có tầm chiến lược là nâng cao chất lượng đường sá, cầu cống để đảm bảo lưu thông thuận lợi và giảm thiểu tai nạn. Điều này góp phần rất lớn vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập với thế giới của đất nước ta.



An toàn giao thông hiện nay là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm vì nó tác động rất lớn tới sự nghiệp xây dựng một quốc gia giàu mạnh. Mỗi công dân phải tự giác chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông để góp phần làm cho xã hội trở nên văn minh, hiện đại.

