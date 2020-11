Ngất ngây với hoa anh đào khoe sắc hồng tuyệt đẹp trong nắng thu ở đồi chè Ô Long Sa Pa

Sa Pa không chỉ có hoa ban mà mỗi độ tháng 11 về, lại có hoa anh đào hồng rực trên đồi chè Ô Quy Hồ ngay gần chân Thác Bạc. Khu vực đồi chè Ô Long đèo Ô Quy Hồ trong khoảng vài năm trở lại đây nổi tiếng thu hút du khách với hoa anh đào thắm hồng.

Hoa anh đào nở hồng rực giữa đồi chè xanh ngát. Ảnh: Hoàng Trọng Tuấn

Giữa cánh đồng chè xanh ngát và cái nắng cuối thu vàng rực, những cây hoa anh đào cao vút vẫn khoe sắc hồng rực rỡ. Ảnh: Hoàng Trọng Tuấn

Nhiều du khách tới Sa Pa nhất định phải ghé qua chân đèo Ô Quý Hồ men theo quốc lộ 4D cách trung tâm thị xã xấp xỉ 6km để được ngắm nhìn trọn vẹn cảnh sắc nơi đây.



Ảnh: Hoàng Trọng Tuấn

Ảnh: Hoàng Trọng Tuấn

Cận cảnh sắc hoa anh đào hồng rực. Ảnh: Hoàng Trọng Tuấn

Ảnh: Đặng Thị Mỹ Hương

Theo kinh nghiệm của bạn Hoàng Trọng Tuấn - một tay máy chuyên nghiệp từng chụp rất nhiều hình ảnh tại vườn hoa mai anh đào này, thời điểm chụp hình đẹp nhất là 6h- 9h sáng và từ 13-15h chiều.

Ảnh: Đặng Thị Mỹ Hương

Các cây hoa anh đào được ông chủ người Đài Loan đem về trồng xen kẽ giữa các luống chè. Cho nên khu vực này không đưa vào hoạt động phục vụ du khách vì sợ đông người qua lại sẽ làm hỏng các luống chè phục vụ thu hoạch xuất khẩu.

Your browser does not support HTML5 video.

Video: Đặng Thị Mỹ Hương



Hiện du khách chủ yếu được check in chụp ảnh tại các rặng cây hoa anh đào dọc lối đi chứ không được di chuyển lên khu vực đồi chè. Nếu bạn đến sớm trước 6h sáng, khi bảo vệ chưa đến có thể vào tự do. Nếu đi nhờ nhà dân thì nhiều khả năng phải leo tường và vượt hàng rào thép.

Ảnh: Đặng Thị Mỹ Hương

Giới trẻ đổ về đây check in mỗi độ tháng 11. Ảnh: Đặng Thị Mỹ Hương

Theo Hà Ly/SKCĐ