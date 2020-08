Giao thông ở Hải Dương được phân luồng lại như thế nào sau khi Thành phố bị cách ly?

UBND tỉnh cho biết, từ 0h ngày 17/8/2020 cho đến khi có thông báo mới, thực hiện tổ chức phân luồng giao thông đối với các phương tiện vận tải khách, vận tải hành khách cố định liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, chỉ được lưu thông và không được phép dừng, đón, trả khách qua địa bàn thành phố Hải Dương tại các tuyến đường sau:

Đường 62m (Đại lộ Võ Nguyên Giáp) từ nút giao vòng xuyến giữa Viện cây lương thực và viện Thần kinh Gia Lộc (Km2+900/Đường 62m) đến nút giao với Quốc lộ 5/Km48+050 (Ngã ba Hoàng Long).

Đường tỉnh 390D từ nút giao Quốc lộ 5/Km50+650 (Ngã tư Ngô Quyền) đến nút giao với đường huyện 5B (xã Hồng Phong, huyện Nam Sách).

Quốc lộ 5 từ Km45+850 (khu Công nghiệp Đại An) đến Km 60+232 (cầu Lai Vu).

CSGT tiến hành lập chốt phân luồng ở nhiều tuyến đường

Các phương tiện vận tải khách ra vào các tuyến đường trên được phép lưu thông như sau:

Xe các Tỉnh qua địa bàn huyện Tứ Kỳ đi theo Đường tỉnh 391-Đường tỉnh 395 - Thị trấn Gia Lộc - Đường 62m (Đại lộ Võ Nguyên Giáp)

QL5 hoặc cao tốc Hà Nội Hải Phòng và ngược lại.

Xe các Tỉnh qua địa bàn huyện Ninh Giang, Gia Lộc, Thanh Miện đi theo hướng: Thị trấn Gia Lộc- Đường 62m (Đại lộ Võ Nguyên Giáp) - QL5 hoặc cao tốc Hà Nội Hải Phòng và ngược lại.

Các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly; xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Dương thực hiện chở không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người trên một chuyến xe.

UBND thành phố Hải Dương lập chốt phân luồng giao thông tại Đường tỉnh 391/Km8+200 (nút giao với Đường tỉnh 395).

UBND tỉnh cũng đề nghị Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải hướng dẫn phân luồng, tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm theo quy định nếu có.

