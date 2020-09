Hướng dẫn tạo ảnh 3D vô cùng thích mắt trên Facebook, team sống ảo tranh thủ 'tác nghiệp' thôi nào

Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều những bức ảnh có thể chuyển động theo góc nhìn vô cùng thú vị. Những bức ảnh kiểu này thu hút được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Được biết, loạt ảnh có chiều sâu này được tạo ra bằng tính năng chụp chân dung của một số mẫu smartphone có camera kép.

Nhờ vậy những bức ảnh được chụp đều mang tới cảm giác về độ sâu, phần tiền cảnh và phần hậu cảnh dường như tác bạch rõ ràng. Dùng tay lướt vào màn hình, bạn có thể thấy được nhiều góc độ khác nhau của bức ảnh, những vật thể trong bức ảnh cũng có chuyển động chân thật hơn.

Ứng dụng LucidPix có thể chuyển hình ảnh từ 2D sang 3D

Tuy nhiên để chụp được những bức ảnh như thế này, người dùng cần phải sở hữu chiếc smartphone có trang bị từ 2 camera trở lên. Điều này cũng cho thấy rằng những người sở hữu smartphone không có camera kép thì không thể chụp được những bức ảnh như thế này.

Thế nhưng bạn chớ có nản lòng bởi trên Appstore và Google play đã có một ứng dụng hoàn toàn miễn phí có thể giải quyết được vấn đề này.

Ứng dụng mà chúng ta nói đến ngày hôm nay chính là LucidPix. Một ứng dụng được trang bị trí tuệ nhân tạo để chuyển hình ảnh từ 2D sang 3D, nó sẽ tự động xác định đối tượng trong ảnh rồi thêm hiệu ứng chiều sâu vào. Ngoài ra LucidPix còn kèm theo một số hiệu ứng miễn phí khác để sử dụng rồi chia sẻ lên mạng xã hội

Dưới đây là một vài bước cơ bản để bạn có thể tạo ảnh 3D từ ứng dụng LucidPix:

Bước 1: Bạn tải ứng dụng LucidPix từ kho ứng dụng về máy. Cả hệ điều hành Android và iOS đều có thể tải và cài đặt được ứng dụng này.

Bước 2: Bạn thực hiện việc liên kết tài khoản Facebook hoặc Google của mình để sử dụng ứng dụng.

Trong giao diện của ứng dụng tiếp tục nhấn vào biểu tượng máy ảnh chính giữa để vào chuyển ảnh từ 2D sang 3D.

Tiếp tục cuộn sang phải rồi chọn mục 3D Conversion. Tại đây chọn nút Choose Photo để mở thư viện ảnh để chọn hình ảnh 2D cần chuyển sang 3D.

Các thao tác chuyển ảnh hết sức đơn giản

Bước 3: Sau khi tải ảnh lên, bạn bấm nút tạo hình ảnh 3D để thực hiện việc chuyển đổi, sau vài phutsa ảnh 3D của bạn sẽ được tạo ra.

Sau khi ảnh đã chuyển đổi xong, bạn có thể chọn chia sẻ sang các ứng dụng khác như Facebook , Instagram, Twitter,... hoặc lưu nó dưới dạng video.

Sau khi chuyển ảnh trên Lucid Pix xong, bạn có thể chia sẻ ảnh lên facebook hoặc những ứng dụng khác

Video hướng dẫn cách chuyển anh 3D trên facebook

