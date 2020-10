Biến hóa thành cô nàng duyên dáng, yêu kiều với kiểu tóc mái bay trong ngày thu

Mùa thu 2020, tóc mái bay trở thành xu hướng được tìm kiếm nhiều nhất của phái đẹp. Kiểu tóc nhẹ nhàng kiều diễm được nhiều Ngôi Sao Hàn Quốc và cả hot girl Việt lăng xê. Sau đây là hướng dẫn để bạn tự biến hóa thành mái tóc bay nhẹ nhàng, hút hồn như này nhé.





Tóc mái bay là như thế nào?



Tóc mái được đánh giá là phù hợp với hầu hết gương mặt thon gọn của phụ nữ châu Á. Ngay cả những cô nàng mặt to và thô cũng được che khuyết điểm nhờ kiểu tóc này. Tóc mái được cắt dài tới xương gò má, buông lơi tự nhiên khiến gương mặt trở nên thon gọn bội phần.



Độ dài ngắn của tóc được biến tấu cắt tỉa tùy theo gương mặt. Thông thường, tóc mái bay sẽ có độ dài qua mắt đến khóe môi rồi uốn xoăn phần tóc mái để che bớt gương mặt.



Ưu điểm của kiểu tóc mái dài cũng dễ giữ nếp hơn so với tóc mái ngắn. Đây chắc chắn là điều mà các cô nàng năng động hoặc siêu lười cực thích vì dễ chăm sóc. Kiểu tóc này cũng giúp bạn trông trẻ trung hơn.



Hướng dẫn tự cắt tóc mái bay tại nhà



1. Lấy phần tóc xác định cắt mái rồi chải ngược về phía trước. Chú ý không lấy quá nhiều tóc để đạt được hiệu ứng bồng bềnh, bay bay như ý.



2. Tùy vào sở thích, bạn có thể định hình cho tóc mái bay rẽ ngôi giữa hoặc ngôi 7/3. Dùng hai ngón tay để kéo một bên mái về phía trước mặt và cắt khi đạt tới độ dài như ý. Độ dài ngắn nhất của tóc mái bay là qua mắt.



3. Sử dụng kéo tỉa thưa Brainbow để tỉa tóc. Đối với bạn có mái dày nên cắt góc 45 độ sao phần tóc trên trán là ngắn nhất và những sợi tóc dài nhất là những sợi tóc xa gương mặt nhất.



4. Chải tóc và cắt tỉa lại nếu cần. Chú ý căn chỉnh như bước 2 và bước 3 cho phần còn lại của tóc.



5. Cuối cùng bạn có thể tăng độ bồng bềnh của tóc mái bằng máy uốn cầm tay. Bạn có thể uốn lơi cho phần đuôi tóc để tạo sự phối hợp đồng đều với tóc mái.

Chăm sóc tóc mái bay có khó không?



Các cô nàng có thể tạo volume cho tóc mái bay với lô cuốn kết hợp dùng máy sấy nhẹ thổi nhẹ vào phần tóc đang quấn lô chỉ trong 3 giây rồi tháo ra. Sấy xong lọn tóc càng gợn sóng, ôm hờ vào mặt càng tạo nên vẻ thanh thoát, yêu kiều.



Chú ý cho các nàng không nên dùng lô cuốn khi tóc còn ướt. Tốt nhất hãy để tóc khô tự nhiên hoặc dùng máy sấy để hong khô tóc trước khi muốn tạo kiểu cho tóc mái.



Với kiểu tóc này không quấn lô từ chân tóc vì có thể khiến mái rối xù. Thay vào đó, bạn hãy dùng một lô cuốn nhỏ đặt tại chân tóc. Sau đó mới sử dụng lô cuốn to hơn để tạo độ xoăn nhẹ tóc phần tóc mái phía dưới. Khi tháo lô, hãy cuốn nhẹ theo hướng đi xuống để không làm hỏng volume tóc vừa tạo.



Cô nàng để kiểu tóc này không nên dùng dầu dưỡng vì sẽ làm tóc bết dính. Kiểu tóc này càng cần khô thoáng càng tốt. Bạn cũng nên hạn chế lùa tay vào tóc để tránh dầu hoặc bụi bẩn làm mất dáng tóc.

Theo Hà Ly/SKCĐ