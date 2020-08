Hướng dẫn tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2020: 4,99 cũng không thể làm tròn lên 5

Cũng theo quy chế thi tốt nghiệp THPT này, điểm thi tốt nghiệp THPT nêu trên sẽ cùng với những điểm ưu tiên, khuyến khích và điểm trung bình cả năm lớp 12 để tính điểm xét tốt nghiệp với tỷ lệ: 70% điểm thi THPT và 30% điểm trung bình lớp 12.

Hướng dẫn tính điểm tốt nghiệp THPT 2020

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Đặc biệt, điểm xét tốt nghiệp sẽ được lấy đến 2 chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

Thí sinh sẽ được làm tròn điểm thi tới số thập phân thứ 2

Ví dụ, điểm thi là 4,123 thì làm tròn thành 4,12; điểm thi là 4,126 thì được làm tròn thành 4,13.

Như vậy, nếu thí sinh đạt 4,99 thì sẽ không được làm tròn lên 5 và vẫn trượt tốt nghiệp.

Tuy nhiên, nếu thí sinh đạt 4,996 thì sẽ được làm tròn lên 5 và đỗ tốt nghiệp.

Theo Bộ GD-ĐT, điểm thi sẽ được công bố sau khi hoàn thành việc đối sánh dữ liệu. Theo kế hoạch, ngày 27/8, tất cả địa phương sẽ công bố kết quả thi.

Thí sinh đạt 4,99 điểm cũng có thể trượt tốt nghiệp

Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/8. Việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh sẽ do hiệu trưởng các trường THPT chủ trì và hoàn thành chậm nhất vào ngày 4/9.

