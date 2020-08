Chi tiết hướng dẫn tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2020

Hướng dẫn tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2020 chuẩn nhất



Theo kế hoạch, ngày 27/8, các địa phương trên toàn quốc hoàn tất chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Sau đó, thí sinh có thể xem điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 của mình.



Việc xét công nhận tốt nghiệp sơ bộ hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/8. Thí sinh được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) vào ngày 4/9.

Từ ngày 27/8 đến hết ngày 5/9, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi nộp đơn xin phúc khảo tại nơi đã đăng ký dự thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, hội đồng thi sẽ công bố điểm sau khi phúc khảo của thí sinh.

Thí sinh có thể theo dõi kết quả thi THPT Quốc gia 2020 đợt 1 chính xác nhất tại đây

Your browser does not support HTML5 video.

Lễ khai giảng năm học 2019-2020