Hướng dẫn tự sửa lỗi điện thoại Samsung không khởi động được

Sáng 23/5, nhiều người dùng điện thoại Samsung đời cũ tá hỏa khi thiết bị của mình gặp lỗi dừng ở màn hình Recovery, không thể sử dụng dù đã cố khởi động nhiều lần. Theo quan sát, dòng máy bị lỗi chủ yếu là dòng máy Samsung Galaxy J và một số mẫu Samsung Galaxy A, bao gồm cả những máy vừa bóc hộp và thiết lập lần đầu. Đáng chú ý, không chỉ tại Việt Nam, một số người dùng Samsung tại Trung Quốc cũng gặp lỗi tương tự.

Về vấn đề khắc phục sự cố, đại diện Samsung cho hay: "Vào tháng 7/2019, bộ phận Nghiên cứu & Phát triển của chúng tôi đã chuẩn bị và nhanh chóng giải quyết vấn đề này từ trước bằng một phiên bản cập nhật phần mềm sẵn sàng để dùng cho tất cả người sử dụng smartphone Galaxy. Chúng tôi khuyến khích người dùng luôn thường xuyên cập nhật các phần mềm và ứng dụng đến phiên bản mới nhất. Nếu người dùng còn gặp phải vấn đề nêu trên, vui lòng liên hệ hotline 1800 588889 để được hướng dẫn thêm". Người dùng cũng có thể đem tới các hệ thống điện thoại lớn để được sửa chữa lỗi này.

Tuy nhiên, trong trường hợp không có thời gian đến các trung tâm sửa chữa, người dùng có thể tự sửa lỗi điện thoại Samsung không khởi động được theo hướng dẫn theo chia sẻ của anh Nguyễn Hoàng, đại diện diễn đàn TekCafe như sau:

Cách 1: Trong màn hình recovery, chọn Try Again, chờ máy mở màn hình đen.

Lấy điện thoại gọi vào máy, nghe cuộc gọi.

Trong cuộc gọi, kéo thanh trạng thái và vào mục Cài đặt.

Tìm vào mục nâng cấp phần mềm, giữ màn hình luôn sáng. Máy sẽ cập nhật phần mềm và sửa được lỗi. Cách 2: Người dùng cần sử dụng máy tính để truy cập phần mềm Odin của Samsung sau đí cập nhật phần mềm, nhưng cần lưu ý không xoá dữ liệu. Tuy nhiên do muốn nâng cấp sẽ phải tải firmware đúng với máy, nên cách này phù hợp với thợ sửa. Cách 3: Để dùng tạm người dùng cũng có thể đổi thiết lập ngày tháng trong máy, hoặc đổi vùng sang vùng khác Việt Nam, Trung Quốc để máy tắt thiết lập lịch âm. Đây là cách "đối phó" với lỗi trong lúc chờ Samsung đưa ra bản vá chính thức.



Chi Nguyễn (t/h)