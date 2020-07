CĐM chỉ trích hướng dẫn viên đưa đoàn khách “tẩu thoát” khỏi Đà Nẵng rồi đăng đàn khoe `chiến tích`

Bài viết phẫn nộ về hành động của nam hướng dẫn viên du lịch khi dịch COVID-19 bùng phát ở Đà Nẵng

Cùng với bài viết này, tài khoản chia sẻ ảnh chụp màn hình bài đăng của hướng dẫn viên du lịch có tến Phuong Sentourist. Người hướng dẫn viên này đăng đàn facebook như sau: “Thế là đoàn Đà Nẵng đã yên ổn, nữa đêm bỏ khách sạn 4 sao đưa đoàn tẩu thoát khỏi Đà Nẵng 1 cách an toàn. Và khách đang ở Huế. Cầu mong Cô vi đừng theo đoàn con ra Huế mộng mơ”.

Ngoài ra, tài khoản Phuong Sentourist còn đăng nhiều hình ảnh đoàn du khách chụp ảnh ở Đại Nội Huế, đoàn khách ăn tối ở nhà hàng sang trọng tại Huế…

Bài đăng gây phẫn nộ của nam hướng dẫn viên du lịch

Tài khoản Nguyễn Tiến Anh bình luận: “Trong đầu thay vì kiến thức tuyến đểm cộng nghiệp vụ thì họ chỉ có lòng tham cộng lòng ích kỷ thôi”.

Nhiều cư dân mạng khác cũng bày tỏ sự lo lắng liệu rằng đoàn khách này này có được hướng dẫn đi khai báo y tế, xét nghiệm, cách ly theo đúng quy định không? Bởi nếu ra Huế, rất có thể nhóm này sẽ tiếp tục hành trình tham quan, du lịch rồi mới quay trở về quê nhà. Và điều đó sẽ vô tình làm tăng nguy cơ lây lan mầm bệnh.

Bà N.T.M.N - đại diện S.tourist đã có phát ngôn trên fanpage của công ty. Theo bà N., nam hướng dẫn viên đưa khách rời khỏi Đà Nẵng là do biết các diểm tham quan ở đây ngừng phục vụ, việc di chuyển này đúng lịch trình đã lên từ trước. Quá trình rời đi, đoàn khách đã thực hiện khai báo y tế và phối hợp với cơ quan y tế theo đúng quy định.

Lời trần tình không mấy thuyết phục của phía công ty du lịch

Vị đại diện S.tourist cũng cho rằng phát ngôn của nam hướng dẫn viên tên P. về việc đưa đoàn khách “tẩu thoát” khỏi Đà Nẵng là không chính xác. Công ty đính chính lại hành động của nam hướng dẫn viên để tránh gây hoang mang trong cộng đồng.

Mặc dù phía công ty đã lên tiếng giải thích nhưng cư dân mạng vẫn cảm thấy không thỏa đáng. Đại đa số cư dân mạng đều cho rằng, nam hướng dẫn viên coi thường dịch bệnh, coi thường tính mạng và coi thường công tác phòng chống dịch bệnh của đất nước.

Hiện vụ việc vẫn đang gây xôn xao, phẫn nộ trên mạng xã hội.

