Hương Giang chi gần 15 triệu đưa hội fan tại Hà Nội đi ăn uống tưng bừng đúng chất chủ tịch giàu có

Tối ngày 16/9 vừa qua, Hương Giang đã có một buổi tối party ăn uống tại nhà hàng thân mật cùng hội fan tại Hà Nội . Đây là bữa tiệc do Hương Giang tổ chức để gặp gỡ và trò chuyện cùng 30 fan ruột tại thủ đoi của mình

Trong suốt buổi tiệc, Hương Giang đã cùng fan thổi nến bánh kem, ăn uống vui vẻ sau những ngày làm việc mệt mỏi. Đây cũng là cơ hội để nàng Hậu gửi lời cảm ơn tới fan hâm mộ, những người luôn yêu thương và ủng hộ cô trong suốt những năm tháng qua. Đặc biệt là thời gian vừa qua khi cô liên tục vấp phải những scandal liên quan tới chuyện tình yêu.

Buổi tiệc Hương Giang tổ chức cho FC Hà Nội

Hội fan được Hương Giang gọi bằng nickname rất đáng yêu là "Fercon". Hương Giang chia sẻ trong buổi tiệc: "Năm ngoái, có dịp gặp nhau nhiều hơn vì có nhiều show diễn, năm nay vì dịch nên hạn chế, bản thân Giang có rất nhiều kỷ niệm ở Hà Nội. Một trong những điều mà Giang rất tự hào là Fer con rất đáng yêu, hiền lành".

Hương Giang cũng chia sẻ thêm, ở ngoài rất nhiều người nghĩ sai về fan của mình nhưng cô chỉ mong mọi người cứ yêu nhau bình yên, mặc dù cô có những quan điểm khác biệt. Cô mong bản thân sẽ truyền được cảm hứng bản năng sinh tồn vươn lên số phận, một người mạnh mẽ và nhìn thấy fan của mình cũng rất mạnh mẽ. Hương Giang ước cho fan sẽ có sức khoẻ, không bị đánh gục bởi sự tấn công, kỳ thị và để lại cho cuộc sống những điều tích cực và niềm vui.

FC ruột với khoảng 30 thành viên tại Hà Nội chụp ảnh kỉ niệm cùng Hương Giang

Không chỉ nói suông, chủ tịch Hương Giang đã mạnh tay chi gần 15 triệu để đãi fan ăn uống linh đình. Trong khoảnh khắc nhận được bill, nàng Hậu vẫn vui tính trêu đùa fan "Hôm nay chúng ta đã ăn một bữa rất ngon, với Fer con thì Giang không tiết gì, bỏ 15 triệu để làm cho Fer con vui thì quá bình thường với má".

Hương Giang vui tính khoe bill khủng

Chịu chi đúng chuẩn chủ tịch như vậy bảo sao hội fan của Hương Giang vẫn luôn lớn mạnh và ủng hộ "má" 100% trên mọi mặt trận, qua mọi scandal. Đồng thời thông tin mật chỉ hé lộ với mình hội fan đó là Hương Giang đang chuẩn bị ấp ủ một dự án âm nhạc mới mong nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ