Hương Giang chia sẻ gì khi bị đồn chạy theo hội Hoa Dâm Bụt, đã cạch mặt Bích Phương - Tiên Cookie?

Your browser does not support HTML5 video.

Xe tải đang phóng nhanh có pha đánh lái không tưởng để cứu người đang ông đi bộ dưới lòng đường

Khá khen cho bác lái xe tải với một pha đánh lái cực lụa khi đang lái tốc độ cao như vậy. Còn người đàn ông kia thì nên về nhà thịt gà thắp hương tạ ơn trời đất tổ tiên vì đã phù hộ cho mình thoát chết thần kỳ.