Ngưỡng mộ Hương Giang không ngớt khi thường xuyên diện đồ trăm triệu, cả tỷ bạc đi hẹn hò Matt Liu

Hương Giang là một trong những kiều nữ hot hit nhất showbiz Việt thời điểm hiện tại khi vừa sở hữu cả nhan sắc, sự nổi tiếng và một tình yêu đẹp bên chàng CEO Matt Liu . Kể ngày yêu chàng, nang Hậu liền đổi style sang xịn hơn hẳn. Nếu trước nay, Hương Giang thường xuyên diện đồ của Zara, H&M, Levi’s, thậm chí là lăng xê áo của một local brand, thì giờ đây, trên người Hương Giang là "cả lố" đồ hiệu đắt xắt ra miếng. Bóc giá outfit của Hương Giang là thấy ngay một bầu trời toàn... số 0 đắt đỏ bậc nhất, ngay cả những chiếc túi Hermès trăm triệu đồng và cả chiếc đồng hồ gần 1 tỷ thường được cô nàng chưng diện gần đây.

Nguồn: Instagram @huoggianggggstyle

Mới đây nhất vào ngày đi nhận xe Maserati 8 tỷ, Hương Giang lên đồ nhẹ nhàng nguyên cây hàng hiệu chục nghìn đô gồm bộ váy đính nút sang chảnh và giày cao gót của Balmain tổng giá khoảng 70 triệu đồng, loạt phụ kiện gồm khuyên tai và kẹp tóc gần 30 triệu. Đang chú ý nhất là chiếc đồng hồ đăng cấp từ thương hiệu Patek Philippe trị giá 42.000 USD, hơn 970 triệu.

Nguồn: Instagram @huoggianggggstyle

Có vẻ như Balmain và Chanel là hai thương hiệu ưa thích của nàng Hậu vì được lựa chọn trong cả buổi lên chức CEO trang trọng. Áo vest trắng của Balmain $2,295 USD (khoảng 53 triệu VNĐ), chiếc vòng cổ choker của Chanel còn... đắt hơn chiếc áo vest có giá 57 triệu VNĐ kèm khuyên tai 17 triệu VNĐ. Hương Giang tổng kết bộ đồ bằng giày của hãng YSL có giá 12 triệu VNĐ.

Nguồn: Instagram @huoggianggggstyle

Trong một set đồ khác, Hương Giang tiếp tục cho thấy độ chịu chơi trong khoản shopping hàng hiệu. Cô diện áo khoác vải tweed của Chanel có giá khủng 146 triệu đồng, dát bộ trang sức hơn 230 triệu. Trên tay Hương Giang là chiếc túi Goyard đã sắm từ năm ngoái khoảng 110 triệu đồng. Và không thể bỏ qua đôi giày cao chót vót của Gucci giá 25,5 triệu.

Nguồn: Instagram @huoggianggggstyle

Trong buổi tối hẹn hò với Matt Liu kỉ niệm 2 tháng ngày yêu, Hoa hậu cũng "quẩy" cây đồ sương sương giá khủng không kém! Như túi xách, vòng cổ, khuyên tai và giày mà cô chưng diện đã gần 178 triệu. Tuy nhiên, món đồ đắt nhất thuộc về chiếc đồng hồ Rolex giá 718 triệu đồng. Có thể thấy nàng Hậu chăm chịu chi vào đồng hồ hơn là trang phục.

Nguồn: Instagram @huoggianggggstyle

Khen Hương Giang ăn mặc sang chảnh, thời thượng theo thời gian quả không sai tí nào. Nguyên set trẻ trung mà cô nàng đang diện tính sương sương cũng 490 triệu đồng với các item của loạt thương hiệu thời trang cao cấp như Chanel, Burberry và Versace. Trong đó, đắt giá nhất là chiếc áo khoác vải tweed 191 triệu và túi xách da cừu 185 triệu của Chanel.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ